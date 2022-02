News18 हिंदी | February 18, 2022, 13:38 IST Hollywood-Bollywood स्टार्स से कम नहीं भोजपुरी एक्ट्रेस Neha Malik की लग्जरी लाइफ, हर दिन को करती हैं एंजॉय भोजपुरी इंडस्ट्री और पंजाबी सिनेमा के म्यूजिक एल्बम्स में नजर आ चुकीं नेहा मलिक (Neha Malik) इन दिनों काम से ब्रेक लेकर मालदीप में वेकेशन को सेलिब्रेट कर रही हैं. एक्ट्रेस वैलेनटाइन के बाद से देश से बाहर छुट्टियां मना रही हैं. वैसे तो नेहा अपनी हर एक एक्टीविटी को फैंस के साथ शेयर करती हैं लेकिन वे किसके साथ मालदीप में हैं इस बात की उन्होंने जरा भी भनक नहीं लगने दी.













जैसा कि आप जानते ही हैं कि नेहा मलिक ने वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की थीं और कैप्शन में लिखा था कि Its About Last Night...हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका मिस्ट्री मैन कौन था.

आपको बता दें कि एक्ट्रेस वैलेंटाइन डे के बाद ही मालदीप के खूबसूरत लोकेशन का अपनी लग्जरी लाइफ का लुत्फ उठा रही हैं.

तस्वीर में नेहा ने बताया कि उन्होंने पैरों में Flip-flop को कैरी किया है.

भले ही नेहा मलिक बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की तरह ज्यादा चर्चित न हों लेकिन उनकी लाइफस्टाइल भी किसी से कम नहीं है.

एक्ट्रेस फिटनेस फ्रीक भी हैं और तस्वीरों में अपने कर्वी फिगर को फ्लॉन्ट करती हैं.