December 01, 2022, 11:29 IST Dubai Downtown में स्वैग झाड़ते दिखी ये भारतीय एक्ट्रेस, PICS शेयर कर बोली- मैं बस ये चाहती हूं कि कोई मुझे.. Neha Malik Pics From Dubai Downtown: नेहा मलिक भारतीय एक्ट्रेस और शानदार मॉडल हैं जो अक्सर अपने ग्लैमरस लाइफस्टाइल से फैंस का अटेंशन लेती हैं. पिछले कई दिनों से दुबई की लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं. इसी बीच उन्होंने अपनी कुछ बोल्ड पिक्स शेयर की हैं जो फैंस को जेलस फील करा रही हैं.











पर्पल कलर के वनपीस में नेहा मलिक काफी गॉर्जियस दिख रही हैं. पिक्चर्स को उन्होंने Downtown Dubai से शेयर किया है.

अभिनेत्री के मॉडर्न लुक को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. नेहा को लेटेस्ट पिक्स में देख कोई उन्हें इंटरनेट क्रश करार दे रहा है तो किसी ने मोस्ट गॉर्जियस बताया है.

नेहा ने नई पिक्चर्स को शेयर कर एक शानदार कैप्शन भी दिया है.

एक्ट्रेस ने लिखा, 'I just want someone to look at me and say ,”She is worth everything.' मतलब मैं बस ये चाहती हूं कि कोई मुझे देखे और कहे, 'वो हर चीज के लायक है.'

अभिनेत्री द्वारा लिखी गई लाइनें उन पर वैसे सटीक बैठती हैं...यकीनन उनकी ये तस्वीरें देखने योग्य हैं.

जिन यूजर की भी इन पर नजर पड़े वो यहां कुछ मोमेंट्स जरूर ठहरेगा. चूंकि इन पिक्चर्स में नेहा मलिक के कर्वी फिगर से लेकर उनकी फिटनेस और एक्सेसरिज भी काफी इंप्रेसिव है, जिस पर एक नजर बनती है.

पिछले कई दिनों से एक्ट्रेस अपने बिकनी लुक से लाइमलाइट में थीं और अब उन्होंने स्टाइलिश लुक से फैंस का अटेंशन लिया है.

All PICS Source- Instagram Neha Malik)