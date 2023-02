News18 हिंदी | Last Updated:February 26, 2023, 07:30 IST दुबई Beach पर बेहद बोल्ड हुई ये भोजपुरी एक्ट्रेस, बिकनी में बिखेरा हुस्न का जलवा, फ्लॉन्ट किया फिगर Neha malik Bold PICS: पंजाबी और खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी म्यूजिक एल्बम में काम कर चुकीं एक्ट्रेस नेहा मलिक (Neha Malik) बोल्डनेस की वजह से काफी चर्चा में रहती हैं. वे आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे भड़कीले पोस्ट शेयर करती हैं जिन पर लोग अपनी नजरें गढ़ाए रहते हैं. एक बार फिर उन्होंने बोल्डनेस का तड़का लगाया है और वे इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं. हाल ही में नेहा मलिक बीच लुक में अपने हुस्न का जलवा बिखेरा है. Written by Mohani Giri









नेहा मलिक की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. इनमें वे अपने बोल्ड फिगर को फ्लॉन्ट करते देखी जा सकती हैं. अभिनेत्री इस अंदाज हर किसी को उन्हें देखने को मजबूर कर रही हैं.

नेहा ने लोगों को रिझाने के लिए सेक्सी अदाएं दिखाई हैं. अभिनेत्री के सिजलिंग पिक्चर्स पर नेटिजन्स गढ़ाए हुए हैं. वे अपनी कातिलाना अदाओं के तीर से अपने फैंस के दिलों को घायल कर रही हैं.

नेहा के इस हॉट अवतार को देख न जाने कितने ही फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं. उनके बोल्ड पर नेटिजन्स द्वारा मिले- जुले कमेंट्स कर रहे हैं. जहां तमाम लोग एक्ट्रेस के सेक्सी लुक की तारीफ कर रहे हैं.

दुबई के खूबसूरत बीच से शेयर की इन फोटो पर ज्यादातर यूजर्स उनके कर्वी फिगर पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे. लोग कमेंट्स में Flawless and hot, Smoking Hot, आज तो कमाल दिख रही हो लिख रहे हैं. तो वहीं कुछ ऐसे भी जो अभद्र प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.

भोजपुरी अदाकारा समुंद्र किनारे बिकिनी में जमीन पर बैठकर बेहद ही बोल्ड पोज देती हुई नजर आ रही हैं. वे सेंसुअस पोज लोगों को अपना दिवाना बना रही हैं. तस्वीरें देख एक यूजर ने लिखा, Perfect figure, nice outfit, looking fit, best vision..वहीं एक ने Killer LOOK बताया है. (Instagram)

प्रिंटेड मस्टर्ड बिकनी में अभिनेत्री का अंदाज देखते ही बनता है. इससे पहले वे जालीदार आउटफिट में अपने फैंस को रिझाती दिखी थीं. नेहा को लोग भले ही अभिनय से न जानते हों लेकिन वे अपने हॉट एंड सेक्सी पिक्चर्स वे पूरा अटेंशन लेती हैं.

(All PHOTOS Source- Instagram)