PHOTOS: आदियोगी शिव के ध्यान में डूबी एक्ट्रेस, बोली- 'आनंद एक प्राकृतिक घटना है और दुख आपकी रचना है!' Priyanka Rewri PICS: कर्नाटक के कोयम्बटूर में स्थित आधियोगी शिव के विग्रह अवतार को देखने दूर- दूर से लोग आते हैं, साउथ के सेलेब्स यहां काफी देखे जाते हैं. क्योंकि वे काफी मॉडर्न होने के साथ-साथ आधात्म में भी भरोसा करते हैं और इस बार यहां एक्ट्रेस प्रियंका रेवाड़ी पहुंची हैं जिन्होंने हाल ही अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं.











प्रियंका रेवारी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और फिलहाल उन्होंने काम से ब्रेक लिया है.

चूंकि एक्ट्रेस इन दिनों इस खूबसूरत और सकारात्मक विचारों की जगह पर आई हैं.

तस्वीरों आप प्रियंका को आदियोगी के साथ ध्यानमग्न देख सकते हैं.

अभिनेत्री ने इन पिक्चर्स को शेयर कर कैप्शन में एक कोट लिखा, 'Joy is a natural phenomenon. Misery is your creation..'यानी आनंद एक प्राकृतिक घटना है. दुख तुम्हारी रचना है...

आदियोगी प्रतिमा को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया में Largest Bust Sculpture के रूप में मान्यता प्राप्त है. इसे ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और प्रमुख सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा डिजाइन किया गया है.

सद्गुरु का विचार है कि यह प्रतिमा योग के प्रति लोगों में प्रेरणा जगाने के लिए हैं, इसीलिये इसका नाम 'आदियोगी' है और शिव को योग का प्रवर्तक माने जाते हैं.