News18 हिंदी | July 01, 2022, 07:00 IST
Rani Chatterjee PICS: Workout Post शेयर कर बोलीं रानी चटर्जी, 'कौन कहता है जिम सिर्फ पतले होने के लिए जाते हैं...'
Rani Chatterjee PHOTOS: एक दौर में बॉलीवुड पर्दे पर रानी मुखर्जी का जलवा था, ठीक वैसे ही भोजपुरी सिनेमा में अब अभिनेत्री रानी चटर्जी का जलवा है. वे रीजनल सिनेमा की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं. करियर की शुरुआत में उनका मोटापे को लेकर खूब मजाक उड़ाया जाता था लेकिन अब वे अपने वर्कआउट वीडियो और तस्वीरों के साथ दूसरों को जिम जाने के लिए प्रेरित करती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी नए वर्कपोस्ट के साथ तस्वीरें शेयर की हैं और एक इंस्पायरिंग मैसेज भी दिया है.











रानी चटर्जी आए दिन ही अपने वर्कआउट पोस्ट को शेयर करती हैं. इस बार उन्होंने अपनी नई तस्वीरों के साथ एक दिलचस्प कैप्शन भी दिया है. (Photo Source- Rani Chatterjee Instagram)

अभिनेत्री ने स्पोर्टी लुक में शेयर की गई तस्वीरों के कैप्शन में लिखा, 'Who says you go to the gym just to be thin, you also go to stay fit'..मतलब, 'कौन कहता है कि आप जिम सिर्फ पतले होने के लिए जाते हैं...आप फिट रहने के लिए भी जाते हैं.' (Photo Source- Rani Chatterjee Instagram)

अभिनेत्री अब शेप में आ चुकी हैं और आए दिन ही अपनी परफेक्ट बॉडी को फ्लॉन्ट करते दिखती हैं. दिलचस्प बात ये है कि जिस रानी चटर्जी को पहले अनफिट बॉडी के लिए ट्रोल किया जाता था अब वही लोग उनकी फिटनेस को Hats off कहते हैं..(Photo Source- Rani Chatterjee Instagram)

तमाम लोग तो उन्हें अब 'धाकड़ गर्ल' और 'पहलवान' भी कहने लगे हैं, चूंकि वे जिम को कभी स्किप नहीं करतीं. (Photo Source- Rani Chatterjee Instagram)

अभिनेत्री इन दिनों खूब पसीना बहा रही हैं और अपनी बॉडी बना रही हैं, चूंकि नई फिल्म में वे एक्शन सीन करते दिखाई देंगी. इस बात की जानकारी भी उन्होंने ही इस वर्कआउट पोस्ट पर दी है. (Photo Source- Rani Chatterjee Instagram)