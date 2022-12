News18 हिंदी | Last Updated:December 23, 2022, 07:31 IST दीपिका पादुकोण की भगवा बिकनी का समर्थन करने के बाद रश्मि देसाई ने शेयर की बोल्ड PICS, दिखीं Fearless और.. भोजपुरी सिनेमा से लेकर टीवी और रिएलिटी शोज में काम कर चुकी फेम रश्मि देसाई (Rashami Desai) आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपने करियर में जबरदस्त लोकप्रियता पाई है और टीवी इंडस्ट्री का वो एक बड़ा नाम है. इन दिनों वे दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की फिल्म के बेशर्म रंग गाने के समर्थन में बोलने को लेकर चर्चा में शुमार हुई हैं. पठान एक्ट्रेस के भगवा बिकनी विवाद पर बोलने के बाद अब रश्मि देसाई ने अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरों से लोगों का अटेंशन लिया है. Written by Mohani Giri









रश्मि देसाई नए फोटोशूट में बेहद बोल्ड और कॉन्फिडेंट दिख रही हैं. एक्ट्रेस की पिक्चर्स पर लोगों के ताबड़तोड़ कमेंट्स आ रहे हैं. कोई उन्हें पताका बता रहा है किसी को वे फायर और आफत लग रही हैं.

तमाम लोगों को अभिनेत्री बोल्ड लुक में भी क्यूट नजर आ रही हैं जबकि एक यूजर ने तो सीधा उन्हें डेट पर ले जाने की बात कह डाली. चूंकि उन्होंने फियरलेस और कॉन्फिडेंट बताया है, जो कि आप पिक्चर्स के कैप्शन में भी पढ़ सकते हैं.

रश्मि देसाई के इस अंदाज को देख भोजपुरी एक्ट्रेस से एक यूजर ने डेट के लिए अप्रोच किया है. mysterious_person024 नाम के एक यूजर ने एक्ट्रेस की पिक्चर्स पर कमेंट्स में लिखा, With respect, can I get u date?

रश्मि देसाई ने क्रॉस टॉप वाले जंपसूट में अपने एक्ट्राऑर्डिनरी मॉडर्न लुक को दर्शाया है. पिक्चर्स में एक्ट्रेस अपने एक्सप्रेशन और अलग- अलग पोज से भी लोगों को आकर्षित कर रही हैं.

एक्ट्रेस ब्लैक कलर की इस ड्रेस में बेहद बोल्ड दिख रही हैं और ये पिक्चर्स उन्होंने दीपिका पादुकोण के समर्थन में बयान देने के बाद पोस्ट की हैं.

गौरतलब है कि हाल ही में रश्मि देसाई ने अपने एक बयान में दीपिका और शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान के बेशर्म रंग गाने का समर्थन किया है. उन्होंने कहा, 'यह महज एक फिल्म है, ये शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के बारे में किसी प्रकार का कोई मसाला नहीं है. इस फिल्म के गाने में उन्होंने बतौर कलाकार अपनी भूमिका निभाई है. मैंने कभी भी दीपिका पादुकोण को इस अंदाज में नहीं देखा है. लेकिन उन्होंने अपने किरदार के लिए इन चैलेंजेस का सामना किया. हमें ये समझना जरुरी है कि आर्टिस्ट उन्हें ऑफर किए गए फिल्म के हिसाब से काम करते हैं और ऐसे में सभी को उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ना कि उन्हें नीचा दिखाना चाहिए.'

रश्मि ये भी कहा, 'जरुरी नहीं की फिल्म की हर बात को लेकर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है. फिल्में हर किसी को सपनों की दुनिया में लेकर जाती हैं. ये कहानियां दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए बनाई जाती है. आपको बता दें, शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग कहा जाता है. इनके नाम से ही ज्यादातर फिल्में हिट हो जाती हैं. ऐसे में बॉलीवुड के सुपरस्टार की अपकमिंग फिल्म पठान पर इन दिनों काफी विवाद चल रहा है.'

(All PICS source- Instagram)