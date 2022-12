News18 हिंदी | Last Updated:December 03, 2022, 14:04 IST Rashami Desai: रश्मि देसाई ने शेयर की बोल्ड तस्वीरें, नजरें नहीं हटा रहे लोग; आ गई कमेंट्स की बाढ़! भोजपुरी सिनेमा से लेकर टीवी और रिएलिटी शोज में काम कर चुकी फेम रश्मि देसाई (Rashami Desai) आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपने करियर में जबरदस्त लोकप्रियता पाई है और टीवी इंडस्ट्री का वो एक बड़ा नाम है. उन्होंने कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्में की हैं और एक्टिंग के साथ रश्मि सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. वे आए दिन ही अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट कर फैंस के होश उड़ाती हैं. एक बार फिर उन्होंने अपने बोल्ड लुक से फैंस को रूबरू कराया है. Written by Mohani Giri











रश्मि देसाई ने हाल ही में अपने सोशल अकाउंट पर यूनीक गेटअप की तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे बेहद बोल्ड दिख रही हैं. (Photo Source- Instagram Rashami Desai)

एक्ट्रेस के इस फोटोशूट पर ताबड़तोड़ कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है. तस्वीरों को शेयर कर कैप्शन में उन्होंने लिखा, Main character energy....(Photo Source- Instagram Rashami Desai)

अभिनेत्री ने इस बार अपने ऐसे लुक की तस्वीरें शेयर की हैं जिस पर से यूजर्स नजरें नहीं हटा रहे. (Photo Source- Instagram Rashami Desai)

कई लोग उन्हें टीवी बोल्ड क्वीन कह रहे हैं और एक यूजर ने उन्हें बॉलीवुड की इकलौती वास्तिवक शख्तियत बताया है. उसने लिखा, The only real woman in bollywood...(Photo Source- Instagram Rashami Desai)

इस बात में कोई दो राय नहीं कि रश्मि देसाई इस फोटोशूट में सुपरहॉट एंड सेक्सी दिख रही हैं. (Photo Source- Instagram Rashami Desai)

लेदर आउटफिट्स में एक्ट्रेस ने अपनी बोल्डनेस को कॉन्फिडेंट के साथ फ्लॉन्ट करती देखी जा सकती हैं. (Photo Source- Instagram Rashami Desai)

अभिनेत्री के बोल्ड लुक को देख एक यूजर ने उन्हें 'आग' करार दिया और उन्हें एक उन्हें evergreen beautiful girl कहा. (Photo Source- Instagram Rashami Desai)