News18 हिंदी | March 12, 2022, 10:23 IST सिंगल नहीं, शादीशुदा हैं ये मशहूर एक्ट्रेस, हैंडसम हसबैंड संग शेयर की तस्वीरें और दी बर्थडे की बधाई श्वेता महारा (Shweta Mahara) भोजपुरी सिनेमा का जाना-माना नाम है जो कि एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक सिंगर, डांसर और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी हैं. एक्ट्रेस आए दिन ही अपने इंस्टाग्राम रील्स और भोजपुरी गानों के जरिए चर्चा में रहती हैं. इस आर्टिकल में हम आपको श्वेता की प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि लव लाइफ के बारे में भी डिसकस करते हैं.













1 / 6

श्वेता ने साल 2018 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और 2021 तक बड़ी लोकप्रियता हासिल कर सिनेमा में अपनी पहचान बनाई है. (Photo Credit- shweta mahara Instagram)

2 / 6

एक्ट्रेस पवन सिंह, रितेश पांडे, खेसारी लाल यादव, निरहुआ जैसे कई बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं. (Photo Credit- shweta mahara Instagram)

3 / 6

बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि श्वेता महारा की शादी हो चुकी है और वे आए दिन ही उसके साथ तस्वीर व वीडियोज भी शेयर करती हैं. (Photo Credit- shweta mahara Instagram)

4 / 6

श्वेता के पति का नाम वेद शर्मा है जिसका आज जन्मदिन है और इसी खास मौके पर एक्ट्रेस ने उनके साथ तस्वीर शेयर की है. (Photo Credit- shweta mahara Instagram)

5 / 6

श्वेता ने एक लंबा पोस्ट शेयर कर हसबैंड को बधाई दी है. उन्होंने लिखा, हैप्पी बर्थडे माय लव माय लाइफ मेरे सब कुछ.. आप मुझे ढेर सारी प्यारी यादें देते हैं और मैं आपको अपने पास पाकर खुश हूं जब आप मुझे होल्ड करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं घर पर हूं... मैं आपके साथ अंदर से सुरक्षित महसूस करती हूं. उस शख्स को जन्मदिन मुबारक हो जिसे मैं हमेशा प्यार करती रहूंगी. (Photo Credit- shweta mahara Instagram)

6 / 6

श्वेता आगे लिखती हैं....आपकी बाहों में रहकर मुझे जीने की शांति और ताकत मिलती है, मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती.. मैं आपको इतनी खुशी की कामना करती हूं कि मैं आपको खुश रहने के लिए अपना सब कुछ दे दूं..मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खुश इंसान बना सकूं. love you to the moon and back....आई लव यू माय मैनेजर.. वेद श्वेता के सोशल मीडिया के मैनेजर भी हैं. (Photo Credit- shweta mahara Instagram)