News18 हिंदी | May 20, 2022, 11:16 IST Cannes के बीच ग्लैमरस की बजाए Monalisa ने देसी लुक में ढाया कहर, पीले सूट में हरी चूड़ियां पहन अनोखे... भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा उर्फ अंतरा बिस्वास (Antara Biswas) इन दिनों टीवी शोज के जरिए घर-घर में छाई हुई हैं और बड़े पर्दे पर वे काफी लंबे वक्त से नहीं दिखीं. आखिरी बार वे Dulhan Chahi Pakistan Se 2 में नजर आई थीं जो कि भोजपुरी फिल्म है. इसके बाद से रिएलिटी शो पर फोकस्ड हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी वे फैंस से कनेक्ट रहती हैं. जहां एक ओर देश और दुनियाभर की एक्ट्रेस कान फिल्म फेस्टिवल में ग्लैमरस लुक से रिझा रही हैं तो वहीं मोनालिसा समर वाइव्स अपने देसी लुक से फैंस का अटेंशन ले रही हैं. Written by Mohani Giri











येलो कलर के सूट- पैंट में अभिनेत्री मोनालिसा सिंपल लुक में काफी एलिगेंट दिख रही हैं. वहीं हरे कलर की चूड़ियां पहने हुए अनोखे फैशन में उनका लुक और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है. (Photo Credit- instagram/aslimonalisa/)

उनकी लेटेस्ट तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और इनमें यकीनन मोनालिसा बहुत गॉर्जियस दिख रही हैं. (Photo Credit- instagram/aslimonalisa/)

एक्ट्रेस द्वारा शेयर की तस्वीरों पर कुछ ही देर में हजारों लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आ गए हैं. फैंस उनके सिंपल लुक झक्कास यानी शानदार बता रहे हैं. (Photo Credit- instagram/aslimonalisa/)

तस्वीरों के कैप्शन में मोनालिसा ने लिखा, 'THE LESS I NEEDED … THE BETTER I FELT ….'यानी जितने कम की मुझे जरूरत थी...उतना ही बेहतर मैं मेहसूस करती थी...(Photo Credit- instagram/aslimonalisa/)

बात अगर वर्कफ्रंट को लेकर करें तो एक्ट्रेस वर्तमान में पति विक्रांत सिंह राजपूत के साथ स्मार्ट जोड़ी को लेकर चर्चा में हैं जिसमें दोनों को फैंस का खूब प्यार मिला. (Photo Credit- instagram/aslimonalisa/)

अभिनेत्री Good Night India में भी स्पेशल अपीरिंयस के लिए दिखी थीं. (Photo Credit- instagram/aslimonalisa/)

मोनालिसा बिग बॉस 6, बीबी 10 में बतौर कंटेस्टेंट पार्टीसिपेट कर चुकी हैं और बिग बॉस 14 में गेस्ट के रूप में दिखी थीं. (Photo Credit- instagram/aslimonalisa/)

मोनालिसा नच बलिए सीजन 8 में भी नजर आ चुकी हैं. रिएलिटी शोज के अलावा वे नमक इश्क का, नजर, नागिन जैसे धारावाहिकों में भी दिख चुकी हैं. (Photo Credit- instagram/aslimonalisa/)