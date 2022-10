News18 हिंदी | Last Updated:October 31, 2022, 12:23 IST Chhath Puja: भोजपुरी की लूलिया ने शादी के बाद पहली बार मनाया छठ, फोटो शेयर कर पति ने जताया गर्व Nidhi jha Chhath Celebration Pics: भोजपुरी सिनेमा जगत की लूलिया कही जाने वाली एक्ट्रेस निधि झा (Nidhi jha) की शादी के बाद की पहली छठ रही. उन्होंने भी अपने परिवार वालों के साथ छठ का व्रत किया. एक्ट्रेस ने इस सेलिब्रेशन की कई तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर की है. देखिए फोटोज Written by Rahul Yadav











Follow us on

1 / 6

भोजपुरी एक्ट्रेस निधि झा (Nidhi jha Chhath Celebration) के पति यश कुमार ने इंस्टाग्राम पर पत्नी की कई तस्वीरों को शेयर किया है. इसमें देखने के लिए मिल रहा है कि वो अपनी मां के साथ पानी में खड़ी हैं और उनके हाथ में सूप है, जिसमें कई प्रकार के ढेरों फल मिल जाएंगे.

2 / 6

यश कुमार ने निधि झा की फोटोज (Nidhi jha Photos) को शेयर कर उन पर गर्व भी जताया है. एक्टर ने तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, 'जय छठी मईया. धर्मपत्नी जी मुझे सच में आप पर गर्व है. u r really proud Wife. छठी मईया आपको आजीवन खुश रखें My bachha❤️ lots of love Wifi'.

3 / 6

फोटोज में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस इस दौरान रेड कलर की साड़ी और मांग में लंबा सिंदूर लगाया था. उन्होंने नाक में नथ, झुमके और मंगलसूत्र के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया था. इसमें उनका लुक देखते ही बन रहा है.

4 / 6

निधि को लोगों ने भी सोशल मीडिया के जरिए छठ की ढेरों शुभकामनाएं दी है. उन्होंने जमकर कमेंट्स किए हैं और कुछ तो उनके लुक की भी तारीफ कर रहे हैं.

5 / 6

इसके अलावा निधि झा ने भी एक फोटो को इंस्टाग्राम (Nidhi jha Instagram Pics) पर शेयर किया है, जिसमें उन्हें पानी में खड़ी मां के पैर छूते हुए देखा जा सकता है. उनके इस संस्कार की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

6 / 6

निधि झा की उन फोटोज को 32 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और लोग ढेरों कमेंट्स कर रहे हैं. (Photos- Nidhi jha Instagram)