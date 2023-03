News18 हिंदी | Last Updated:March 25, 2023, 15:17 IST निरहुआ की आम्रपाली दुबे सरेआम कर चुकीं सलमान को प्रपोज, बोलीं- प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं आखिरी सांस.. Amrapali Dubey Wants To Marry Salman Khan: दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ आम्रपाली दुबे का नाम जोड़ा जाता है. भोजपुरी पर्दे पर तो ये दोनों पसंद किए ही जाते हैं लेकिन असल जिंदगी में भी आम्रपाली अक्सर निरहुआ के साथ देखी जाती हैं. फिल्मों से हटकर चाहे चुनावी रैली हो या फिर कोई स्पेशल त्यौहार, यहां तक कि जन्मदिन पर भी वे अभिनेता के साथ दिखती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे सलमान खान को अपने सपनों का राजकुमार मानती हैं! Written by Mohani Giri









जी हां, सही पढ़ा आपने और ये बात हम नहीं बल्कि खुद आम्रपाली दुबे ने एक इंटरव्यू के दौरान बयां की है. उनका एक इंटरव्यू भी खब वायरल हुआ था जिसमें वे दबंग खान के लिए अपने प्यार का इजहार करती हैं.

यूं तो आम्रपाली दुबे को दिनेश लाल निरहुआ की एक्ट्रेस कहा जाता है. भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर अभिनेता का एक्ट्रा मैरिटल अफेयर आम्रपाली के साथ बताया जाता है लेकिन उनके दिल पर बॉलीवुड के दबंग खान भी राज करते हैं.

एक बार आम्रपाली दुबे सलमान खान के लिए अपनी फीलिंग्स भी बयां कर चुकी हैं और वो खास दिन वैलेंटाइन था जब उन्होंने एक इंटरव्यू के जरिए दबंग अभिनेता को प्रपोज किया था.

2018 में अभिनेत्री ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उनसे पूछा गया था कि आपका फेवरेट हीरो कौन हैं तो उन्होंने भोजपुरी में निरहुआ को अपना पसंदीदा बताया. वहीं बॉलीवुड में सलमान खान को बताया और उन्हें अपने दिल का राजकुमार भी कहा.

अभिनेत्री ने एक इंटरव्यू के माध्यम से कहा था, 'He is going to be my crush Till my very last breath...आज वैलेनटाइन डे है सोच रही हूं मैं प्रपोज भी कर लूं..सलमान खान Please Marry Me.'

वैसे सलमान खान से तो लाखों गर्ल्स शादी करने की ख्वाहिश रखती हैं और कभी हीरोइन भी हैं जो उनके साथ घर बसाने के सपने देखती हैं लेकिन अभिनेता को सिंगल रहना ज्यादा पसंद हैं.