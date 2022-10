News18 हिंदी | Last Updated:October 29, 2022, 07:35 IST एकता कपूर की 'गंदी बात' से फेम पाने वाली एक्ट्रेस का दिलकश अंदाज, नई PHOTOS से फैंस को किया इंप्रेस भोजपुरी एक्ट्रेस महिमा गुप्ता (Mahima Gupta) एक्टिंग के अलावा अपने कमाल के ड्रेसिंग सेंस के लिए भी जानी जाती हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर दिलचस्प पोस्ट के साथ ध्यान खींचती हैं. ट्रेडिशनल से लेकर वेस्टर्न तक, एक्ट्रेस हर तरह के आउटफिट्स को बेहतर तरीके से कैरी करना जानती हैं. हाल ही में, महिमा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट फोटोशूट से अपनी एक शानदार तस्वीरें शेयर की हैं. Written by Mohani Giri











पिंक कलर के वनपीस में महिमा गुप्ता परफेक्ट शेप में दिख रही हैं. (Photo Credit- Mahima Gupta Instagram)

तस्वीरों में एक्ट्रेस काफी स्टनिंग और गॉर्जियस दिख रही हैं. (Photo Credit- Mahima Gupta Instagram)

तस्वीरों को शेयर कर महिमा ने कैप्शन में लिखा, 'Stress less and enjoy the best.' (Photo Credit- Mahima Gupta Instagram)

महिमा गुप्ता हमेशा ही अपने सेक्सी लुक से फैंस को इंप्रेस करती हैं. (Photo Credit- Mahima Gupta Instagram)

वे अपने हार्ड कोर वर्कआउट को लेकर भी अटेंशन लेती हैं. (Photo Credit- Mahima Gupta Instagram)

काम के मोर्चे पर बात करें तो महिमा गुप्ता ने एकता कपूर की वेब सीरीज 'Gandii Baat 6' में मुख्य किरदार निभाया था और बोल्ड सीन दिए थे जिससे उन्हें काफी लोकप्रियता मिली. Photo Credit- Mahima Gupta Instagram)

अगली बार महिमा भोजपुरी निर्माता-अभिनेता यश कुमार और ऋचा दीक्षित के साथ फिल्म 'पति पत्नी और भूतनी' में दिखाई देंगी. ये फिल्म नील मणि सिंह द्वारा निर्देशित और वेद प्रकाश तिवारी द्वारा निर्मित है. (Photo Credit- Mahima Gupta Instagram)