News18 हिंदी | September 04, 2022, 13:54 IST भोजपुरी सिनेमा की बोल्ड एक्ट्रेस ने गणेश उत्सव के बीच फैंस को दिखाया ट्रेडिशनल लुक, देखिए PHOTOS प्राची सिंह (Prachi Singh) को भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) की सनी लियोनी बताया जाता है और वे अक्सर अपने बोल्ड लुक से अटेंशन लेती हैं. लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी जो पिक्चर्स शेयर की हैं, उनमें वे देसी अवतार में दिख रही हैं.











1 / 7

चूंकि इन दिनों देशभर के लोग गणेश उत्सव को धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं और प्राची सिंह भी फेस्टिव मूड में हैं.

2 / 7

अभिनेत्री ने भी गणेश जी का हर्षोल्लास के साथ आगमन किया है, जिसकी तस्वीरों में वे ट्रेडिशनल लुक में दिख रही हैं.

3 / 7

अभिनेत्री ब्लू साड़ी में बहुत आकर्षक लग रही हैं और उनके साथ अभिनेता किशन राय दिख रहे हैं.

4 / 7

अभिनेत्री ने किशन संग तस्वीरें शेयर कर कैप्शन में लिखा, 'Each festival celebrated is a landmark for our spiritual growth'...यानी 'सेलिब्रेट किया जाने वाला हर एक त्योहार हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए एक मील का पत्थर होता है.'

5 / 7

दोनों स्टार की तस्वीरों को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और इन्हें एक परफेक्ट कपल बता रहे हैं.

6 / 7

तस्वीर में एक्ट्रेस किशन के साथ-साथ बाकी दूसरे लोगों के साथ दिख रही हैं.

7 / 7

किशन के साथ प्राची अक्सर अपनी रोमांटिक पिक्चर्स भी शेयर करती हैं. दोनों किसी प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं.