News18 हिंदी | September 01, 2022, 13:46 IST खेसारी लाल की को-स्टार ने नई उम्मीदों के साथ बोल्ड अंदाज में किया सितंबर का स्वागत, PHOTOS से मचाया 'तहलका' Neha Malik PICS: 'तेरे मेरे दरमियां' म्यूजिक एल्बम में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के साथ काम कर चुकीं एक्ट्रेस नेहा मलिक अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर चर्चा में रहती हैं. एक बार फिर उन्होंने अपने नए फोटोशूट से लोगों का अटेंशन लिया है.











हाल ही में नेहा मलिक ने जिम आउटफिट्स में अपना नया एल्बम फैंस के साथ शेयर किया है.

नई पिक्चर्स के जरिए नेहा मलिक ने सितंबर माह को हेलो बोला. उन्होंने लिखा, 'Hello September New Month, New. Hope, New Beginnings..'

अभिनेत्री लेटेस्ट पिक्चर्स में अपने बोल्ड अंदाज को फ्लॉन्ट करते देखी जा सकती हैं.

तस्वीर दुबई की किसी जिम के अंदर शूट कराई हैं, जिसका एक्ट्रेस ने इंस्टाग्रागम पर लोकेशन शेयर किया है.

फोटोज को देख जहां तमाम फैंस उन्हें हॉट और सेक्सी बता रहे हैं तो वहीं कुछ एक को उनका ये अंदाज पसंद नहीं आया.

अभिनेत्री अपने अभिनय की दुनिया में तो कुछ खास नहीं कर सकीं लेकिन बोल्ड फोटोशूट से ही वे लोगों का ध्यान खींचती हैं.

एक्ट्रेस अक्सर अपने स्टाइल स्टेटमेंट और कर्वी फिगर को लेकर भी फैंस को इंप्रेस करती हैं.

All PICS- Instagram)