Mahashivratri 2023: रवि किशन से अंजना सिंह के एक्स हसबैंड तक, भोलेनाथ के बड़े भक्त हैं भोजपुरी स्टार्स Mahashivratri 2023 Lord Shiva Devotees in Bhojpuri: महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है. ऐसे में स्टार्स के बीच भी इसकी जबरदस्त धूम देखने के लिए मिल रही है. ऐसे में इस खास अवसर पर आपको भोजपुरी के स्टार्स के बारे में बता रहे हैं, जो महादेव के बड़े भक्त हैं. देखिए लिस्ट...









Bhojpuri Stars Who are Devotees of Lord Shiva: महाशिवरात्रि का त्यौहार आज देशभर में धूम-धाम से मनाया जा रहा है. भोलेनाथ के भक्त आज उनकी भक्ति में लीन हैं. इसमें स्टार्स तक शामिल हैं. अब फिर चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर भोजपुरी. ऐसे में आपको भोजपुरी के उन स्टार्स के बारे में बता रहे हैं, जो अपनी शिव भक्ति के लिए भी जाने जाते हैं. इस लिस्ट में रवि किशन जैसे सितारों के नाम शामिल हैं. इन सितारों को कई बार पूजा-अर्चना भी करते हुए देखा जाता रहा है. वो अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे हैं. आइए जानते हैं उनके नाम...

रवि किशन कोई आज से शिव भक्त नहीं हैं. बल्कि उनके पिता भी शिव के बड़े भक्त रहे हैं. रवि को अक्सर देखा जाता है कि वो भगवान शिव का नाम जपते हुए नजर आते हैं. उन्हें अक्सर यज्ञ भी करते हुए देखा जाता रहा है. वो भोलेनाथ के दर्शन के लिए काशी विश्वनाथ भी जाते रहते हैं.

इसके साथ ही भोजपुरी की ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) भी शिव की बड़ी भक्त हैं. वो अपने शुभ कार्य शुरू करने से पहले भोलेनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लेती हैं. भगवान शिव को अपनी ताकत बताती हैं. उन्हें अक्सर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हुए देखा जाता रहा है.

आपको बता दें कि भोजपुरी एक्टर और सिंगर रितेश पांडे (Ritesh Pandey) भी भोलेनाथ के बड़े भक्त हैं. वो भी कोई काम की शुरुआत करते हैं तो पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं. एक्टर वैसे भी जाते रहते हैं. गौरतलब है कि रितेश बनारस के ही रहने वाले हैं.

भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला कल्लू (Arvind Akela Kallu) को जब भी मौका मिलता है तो वो बाबा भोलेनाथ के चरणों में पहुंच जाते हैं. उनका ध्यान लगाकर पूजा-पाठ करते हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर फोटोज और वीडियोज शेयर करते रहते हैं.

भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ (Dinesh Lal Yadav Nirahua) भी शिव के बड़े भक्त हैं. वो भी अक्सर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं.

अंजना सिंह के एक्स और निधि झा के हसबैंड यश कुमार भोजपुरी के जाने-माने सितारों में से एक हैं. वो भी भोजपुरी के अन्य कलाकारों की तरही ही भोले के भक्त हैं. उन्होंने शिवरात्रि के मौके पर दूसरी वाइफ निधि के साथ भोलेनाथ के दर्शन किए हैं.