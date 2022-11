News18 हिंदी | Last Updated:November 21, 2022, 08:00 IST Monalisa PICS: 40वें जन्मदिन पर यंग गर्ल जैसी दिखीं मोनालिसा, शेयर की बिना मेकअप की तस्वीरें Monalisa No Makeup PHOTOS: अंतरा बिस्वास (Antara Biswas) के नाम से मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा एक्टिंग के अलावा अपने फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं. वे भोजपुरी सिनेमा की सबसे बहुमुखी (versatile) और स्टनिंग डीवास में से एक हैं. आज वे अपना 40वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. इसी बीच उन्होंने अपनी कुछ बिना मेकअप की तस्वीरें शेयर की हैं जिन्हें देख लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं Written by Mohani Giri











मोनालिसा ने किसी खेत के लोकेशन से स्टाइलिश आउटफिट में एक साथ कई तस्वीरें शेयर की हैं. (PHOTO Source- Monalisa Instagram)

लेटेस्ट पिक्स के कैप्शन में मोनालिसा लिखती हैं, Me No Makeup… No filter, just a hot mess....(PHOTO Source- Monalisa Instagram)

एक्ट्रेस की ये पिक्स देख फैंस का कहना है कि बिना मेकअप में वे ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं. (PHOTO Source- Monalisa Instagram)

एक्ट्रेस लाइट ग्रीन कलर स्कर्ट और ब्लैक टॉप में अपनी फिटनेस को फ्लॉन्ट करते देखी जा सकती हैं. (PHOTO Source- Monalisa Instagram)

एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अक्सर अपने परफेक्ट बॉडी कर्व्स फ्लॉन्ट कर चर्चा में रहती हैं. पिछले दिनों उन्होंने साड़ी वाले देसी अवतार से सुर्खियां बटोरी थीं और अब उनके इस वेस्टर्न लुक को भी खूब पसंद किया जा रहा है. (PHOTO Source- Monalisa Instagram)

तस्वीरों पर तमाम लोग उन्हें 40 साल में इतना परफेक्ट दिखने पर जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां भी दे रहे हैं. (PHOTO Source- Monalisa Instagram)

अभिनेत्री ने खुद को काफी अच्छे से मैंटेन किया है. (PHOTO Source- Monalisa Instagram)