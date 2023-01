News18 हिंदी | Last Updated:January 15, 2023, 16:56 IST मोनालिसा ने ऐसी PICS से भंग किया फैंस का ध्यान, Bold ड्रेस में फ्लॉन्ट किया फिगर, लोगों ने किए भद्दे कमेंट्स Monalisa Troll: मोनालिसा पिछले कई दिनों पति विक्रांत सिंह राजपूत के साथ अब फैमिली प्लानिंग को लेकर सुर्खियों में हैं. कपल अब अपने पहले बच्चे का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है और इस बात का खुलासा भी दोनों भोजपुरी स्टार कर चुके हैं. इसी बीच नजर अभिनेत्री ने अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं जिनके जरिए उन्होंने लोगों का ध्यान खींचा है. Written by Mohani Giri









Follow us on

1 / 5

मोनालिसा ने ब्लैक ड्रेस में तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे बेहद ही बोल्ड दिख रही हैं. इसमें कोई संदेह नहीं कि वे हमेशा ही फैंस का अटेंशन लेती हैं और इस बार भी ये ऐसा करने में कामयाब रहीं.

2 / 5

स्ट्रिप ड्रेस में अभिनेत्री ने फैंस को अपनी बोल्ड अदाओं से रिझाया है और इन पिक्चर्स को कैप्शन भी उन्होंने ऐसा ही दिया है. मोनालिसा ने तस्वीरों को शेयर कर लिखा, Let Me Distract You यानी मुझे आपका ध्यान भंग करने दो.

3 / 5

तस्वीरों को देख एक ने लिखा मैं तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता तो वहीं ने एक तेरा नशा और एक ने कमेंट किया कि आपने ऐसा पोस्ट किया कि टीन का चश्मा लगाने का मन कर रहा है. एक ने लिखा तुम साड़ी में ही ठीक लगती हो.

4 / 5

चूंकि मोनालिसा इसमें अपने फिगर को फ्लॉन्ट कर रही हैं, लिहाजा तमाम सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट्स बेहद गंदी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका हम यहां जिक्र भी नहीं कर सकते.

5 / 5

कुल मिलाकर अभिनेत्री इन पिक्चर्स ने बुरी तरह से ट्रोल हो रही हैं. लोग उनके बारे में कितनी अनाप-शनाप बातें लिख रहे हैं लेकिन ये भी है कि वे एक एक्ट्रेस हैं उन्हें कहां किसी के कुछ कहने से फर्क पड़ता है.