News18 हिंदी | June 08, 2022, 07:42 IST Pawan Singh संग काम कर चुकीं खूबसूरत एक्ट्रेस का क्रश नहीं कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड का स्टार, जानिए कौन? पवन सिंह (Pawan Singh) के साथ म्यूजिक वीडियो 'Yaad Aati Nahin' में काम कर चुकीं प्रियंका खेरा (Priyanka Khera) की खूबसूरती को देख लोगों की नजरें पर ठहरी रहती हैं. उनके लाखों दिवाने हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका क्रश कौन है? हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी नई तस्वीरें शेयर कर उनके क्रश का खुलासा किया है. Written by Mohani Giri











Follow us on

1 / 5

पावर स्टार नजर आ चुकीं प्रियंका खेरा ने स्टाइलिश रेड आउटफिट्स में तस्वीरें शेयर की हैं और दिलचस्प कैप्शन लिखकर अपने क्रश के बारे में बताया है. (Photo Source- Priyanka Khera instagram)

2 / 5

प्रियंका खेरा ने लिखा, 'मैं अपनी सबसे बड़ी क्रश हूं.' (I am my own biggest crush).....(Photo Source- Priyanka Khera instagram)

3 / 5

तस्वीर में प्रियंका खेरा की खूबसूरती देख सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें असली डीवा बता रहे हैं. (Photo Source- Priyanka Khera instagram)

4 / 5

अभिनेत्री बाकई बहुत ब्यूटीफुल हैं और उनका स्टाइल स्टेटमेंट भी बाकी सबसे हटकर है. (Photo Source- Priyanka Khera instagram)

5 / 5

प्रियंका खेरा एक शानदार मॉडल हैं और अपनी मॉडलिंग पिक्चर्स के जरिए भी खूब अटेंशन लेती हैं. वे एक लिप सिंक आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर और डांसर हैं, जो मुख्य रूप से टेलीविजन से जुड़ी हैं. (Photo Source- Priyanka Khera instagram)