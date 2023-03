News18 हिंदी | Last Updated:March 17, 2023, 07:58 IST पवन सिंह संग साउथ एक्ट्रेस की चमकी किस्मत, रातोंरात बनी स्टार, विदेशी जमीं पर मिला अवॉर्ड IBFA Awards 2023: साउथ सिनेमा की फिल्मों में नजर आने वाली एक्ट्रेस हर्षिका पूनाचा (Harshika Poonacha) इन दिनों बेहद खुश हैं. क्योंकि उन्हें दूसरी इंडस्ट्री यानी भोजपुरी सिनेमा में बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला है. उन्होंने अपनी खुशी को फैंस के साथ जाहिर किया है. Written by Mohani Giri









हाल ही में हर्षिका पूनाचा ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे दुबई की सड़क पर एक ट्रॉफी के साथ पोज देती देखी जा सकती हैं. तस्वीरों को शेयर कर अभिनेत्री ने कैप्शन लिखा, 'Holding my pride in front of the @dubai ‘s pride @burjkhalifa.' यानी दुबई की शान @burjkhalifa के सामने मैं अपने अवॉर्ड को थामे हुए.

फैंस हर्षिका पहले साउथ फिल्मों में दिखती थीं और उन्होंने एक दशक से ज्यादा वक्त तक साउथ सिनेमा में अपना योगदान दिया है. अब उन्होंने भोजपुरी सिनेमा की ओर अपना रुख अख्तियार किया है और उन्हें पहली फिल्म से ही बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का खिताब मिला है.

अभिनेत्री ने एक वीडियो जारी कर पवन सिंह को बिग थैंक यू कहा, क्योंकि उन्होंने हर्षिका को शूटिंग के दौरान हर छोटी से छोटी चीज के बारे में बताया. अभिनेत्री ने पावर स्टार की दिल खोलकर तारीफ की है जिनके साथ उन्होंने हम हैं राही प्यार के फिल्म से भोजपुरी में डेब्यू किया है.

पवन सिंह के साथ हर्षिका की जोड़ी को फैंस से खूब पसंद किया और साउथ इंडियन होते हुए भी उन्होंने भोजपुरी में अपना बेस्ट दिया है. अभिनेत्री ने यशी फिल्म और अभय सिन्हा को भी थैंक्स कहा, जिन्होंने उन्हें भोजपुरी में आने के लिए कहा था.

IBFA Awards 2023 के दौरान पवन सिंह को बेस्ट सिंगर से नवाजा गया. आपको बता दें कि तीन साल के ब्रेक के बाद एक इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवॉर्ड्स का आयोजन दुबई में किया गया.

6वें IBFA Awards 2023 के दौरान हर्षिका पूनाचा के अलावा भोजपुरी के तमाम बड़े कलाकार पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, रश्मि देसाई, अरविंद अकेला, रितेश पांडे, स्मृति सिन्हा जैसे दिग्गजों ने हिस्सा लिया.

तस्वीर में अभिनेत्री पिंक कलर की वनपीस ड्रेस में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं. मैचिंग के बूट उनके लुक की अट्रैक्टिव बना रहे हैं. अवॉर्ड नाइट में वे अपने इस रूप में काफी जच रही थीं.