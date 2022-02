News18 हिंदी | February 06, 2022, 07:50 IST कड़ाके की ठंड में एक्ट्रेस Prachi Singh ने शॉर्ट्स पहन कराया Bold Photoshoot, कहा- रिस्क लो और अपने... भोजपुरी (Bhojpuri) एक्ट्रेस प्राची सिंह (Prachi Singh) फिल्मों और गानों के जरिए भले ही लोगों का अटेंशन ले पाती हों लेकिन उनके सोशल मीडिया पोस्ट को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है. एक्ट्रेस एक बार फिर अपने लेटेस्ट फोटोशूट को लेकर चर्चा में हैं.













प्राची सिंह आए दिन अपनी तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं. इस बार भी वें फैंस को रिझातीं दिख रही हैं.

नए फोटोशूट में प्रिंटेड जैकेट और ब्लैक शॉर्ट्स के साथ प्राची यूनीक फैशनेबल लुक दे रही हैं.

स्टाइलिश पिंक टॉप पहने हुए प्राची काफी क्यूट दिख रही हैं. तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा- रिस्क लो और जीवन में अपने हिसाब से जिओ. (take risks, and live life on your own term)

इस लुक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक्ट्रेस ने लाइट मेकअप और ओपन हेयर के साथ ब्लैक बूट्स पहने हैं.

बात अगर प्राची के काम को लेकर करें तो उनके पास कई फिल्में हैं जैसे 'मेरे प्यार से मिला दे' और 'पाच महरिया' हैं.