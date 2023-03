News18 हिंदी | Last Updated:March 17, 2023, 11:42 IST पृथ्वी शॉ पर लगाया प्राइवेट पार्ट छूने का आरोप, सेल्फी विवाद में एक्ट्रेस को राहत? यूं बयां की खुशी Sapna Gill And Prithvi Shaw selfie row: भोजपुरी एक्ट्रेस सपना गिल इन दिनों पृथ्वी शॉ से विवाद को लेकर चर्चा में हैं. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में क्रिकेटर द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है. जानकारी के अनुसार, अभिनेत्री के एडवोकेट अली काशिफ खान द्वारा दायर याचिका में यह भी मांग की गई है कि ओशिवारा पुलिस को एक्ट्रेस के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं करने का निर्देश दिया जाए. विवादित मामले से हटकर सपना सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कुछ न कुछ अपने फॉलोअर्स को अपडेट देती रहती हैं. उनके नए पोस्ट को देख ऐसा लगता है कि अब वे विवादित मामले में राहत पाने वाली हैं. Written by Mohani Giri









सपना गिल ने हाल ही में अपनी कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे कैजुअल लुक में मुस्कुराते हुए दिख रही हैं. अभिनेत्री ने इन पिक्चर्स के जरिए अपनी खुशी को फैंस के साथ बयां किया है. तस्वीरें शेयर कर अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, 'Every smile has mystery behind' यानी हर मुस्कान के पीछे रहस्य होता है. अब ये तो वही जाने कि आखिरकार उनकी इस मुस्कुराहट के पीछे क्या छिपा है और वे उसे कब जगजाहिर करेंगी.

पिक्चर्स देख लोग तरह- तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक ने लिखा, 'अब तुम कितना ही कुछ कर लो..तुमको हेट ही मिलेंगे.' तो एक ने कमेंट किया, 'शॉ को मैसेज मत करो.' मालूम हो कि अभिनेत्री के खिलाफ पृथ्वी शॉ क्रिकेटर की ओर से मामला दर्ज कराया गया था जिसके चलते वे जेल भी गई थीं. फिलहाल वे बेल पर हैं और जेल से निकलते ही क्रिकेटर के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं.

हाल ही में सपना की ओर से एक्ट्रेस के वकील ने दलील देते हुए कहा कि कुछ अधिकारियों ने पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त आशीष यादव के साथ सपना गिल के खिलाफ अनुचित गंभीर आपराधिक धाराओं को लागू करके अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है.

आपको बता दें कि ओशिवारा पुलिस स्टेशन ने 15 फरवरी को पृथ्वी शॉ को गाली देने और उन पर हमला करने और उनकी कार को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. उनमें एक सपना गिल भी शामिल थीं. हुआ यूं कि जब शॉ और उनके दोस्त होटल सहारा स्टार के कैफे में खाना खा रहे थे, तभी सपना गिल और उनके दोस्त शोभित ठाकुर ने उनके साथ कुछ सेल्फी लेने की कोशिश की जिससे क्रिकेटर परेशान हुए. शॉ ने इसपर नाराजगी जताई और इसी पर पूरा विवाद शुरू हुआ. इस पर पृथ्वी ने रेस्टोरेंट के मैनेजर को बुलाया और सपना की शिकायत की. उस समय होटल के मैनेजर ने मामले को बातचीत से शांत करा सपना और उनके दोस्तों को होटल से बाहर कर दिया था. लेकिन जब पृथ्वी शॉ अपने दोस्तों के साथ डिनर के बाद होटल से बाहर निकले तो विवाद बढ़ गया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सपना गिल और उनके दोस्तों ने होटल से बाहर निकलते ही पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त की गाड़ी का पीछा किया और बेसबॉल के बैट से उनकी कार फोड़ दी. इसी दौरान पृथ्वी शॉ और सपना गिल के बीच भी हाथापाई हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा. शिकायत में कहा गया है कि एक आरोपी ने बैट से पृथ्वी शॉ की कार का पिछला शीशा तोड़ दिया. उसके बाद, सपना गिल ने कथित तौर पर पृथ्वी शॉ को एक झूठी शिकायत के साथ धमकी दी और वापस जाने के लिए 50,000 रुपये की मांग की. इसी के चलते उन्हें अरेस्ट किया गया था.

हालांकि, जब सपना बाहर आईं तो उन्होंने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया और उल्टा पृथ्वी शॉ पर उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूने का आरोप लगाया. अभिनेत्री ने पृथ्वी शॉ और उनके दोस्तों के खिलाफ हवाई अड्डे की पुलिस से संपर्क किया था.

25 फरवरी को एयरपोर्ट पुलिस ने उनका बयान भी दर्ज किया था, लेकिन बाद में उसे बताया कि घटना स्थल उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए वहां प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती. अभी भी अभिनेत्री क्रिकेटर द्वारा दर्ज की गई FIR को रद्द कराने की कोशिश में जुटी हैं.