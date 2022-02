News18 हिंदी | February 03, 2022, 08:39 IST प्राइवेट वीडियो से फेमस हुई Priyanka Pandit ने दिखाया नो मेकअप लुक, फिदा हुए फैंस बोले- 'ये है असली ब्यूटी' Priyanka Pandit No makeup look: भोजपुरी एक्ट्रेस प्रियंका पंडित (Priyanka Pandit) ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उन्हें नो मेकअप लुक (Priyanka Pandit Photos) में देखा जा सकता है. उनकी फोटोज वायरल हो रही है. एक्ट्रेस की नेचुरल ब्यूटी को देख फैंस फिदा हो गए हैं. देखिए...













भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) में प्राइवेट वीडियो (Private Video) से फेमस हुई एक्ट्रेस प्रियंका पंडित (Priyanka Pandit) अब भले ही फिल्मों में कम नजर आती हैं. मगर वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो फैंस के साथ अपनी कोई ना कोई फोटो और वीडियो शेयर कर उन्हें एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं. ऐसे में अब उनकी कुछ तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है. इसमें उनका नो मेकअप लुक (Priyanka Pandit No Make up look) देखने के लिए मिल रहा है. (images Credit- @priyanka Pandit instagram)

तस्वीरों में प्रियंका को नो मेकअप लुक देखकर फैंस उनकी नेचुरल ब्यूटी पर फिदा हो गए हैं. वो उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. इसके साथ ही एक्ट्रेस की नथुनी तो कइयों को खूब जच रही है तो कइयों को पसंद नहीं आ रही है. (images Credit- @priyanka Pandit instagram)

सोशल मीडिया के कुछ यूजर्स के मुताबिक प्रियंका पंडित की नेचुरल ब्यूटी (Priyanka Pandit natural Beauty) में उनकी नथुनी चांद में दाग वाली बात को सच कर रही है. उनका कहना है कि उनकी नेचुरल ब्यूटी पर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है. (images Credit- @priyanka Pandit instagram)

प्रियंका ने अपना नो मेकअप लुक शेयर करते हुए करते हुए प्यारा सा कैप्शन भी लिखा है, 'परफेक्ट मत रहो, रियल दिखो.' उनकी इस पोस्ट पर लोगों ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी है. एक यूजर ने लिखा, 'जैसी भी अच्छी दिखती हो.' (images Credit- @priyanka Pandit instagram)

दूसरे ने लिखा, 'बिना फिल्टर के सो ब्यूटीफुल.' तीसरे ने लिखा, 'आप सुंदर लग रही हो.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'बिना फिल्टर की फोटो पहली बार देखा वाव बहुत सुंदर.' इसी तरह से फैंस उनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं. (images Credit- @priyanka Pandit instagram)

वहीं, प्रियंका की फोटो पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी देखने के लिए मिले. एक ने तो उनकी उम्र को लेकर कमेंट कर दिया. उसने लिखा, 'बिना मेकअप के तो बुढ्ढी लग रही हो.' इसके साथ ही दूसरे हेटर ने लिखा, 'बुढ़िया लग रही हो.' इसी तरीके से हेटर्स भी उनके लुक्स पर कमेंट्स कर रहे हैं. (images Credit- @priyanka Pandit instagram)

आपको बता दें कि वो भोजपुरी फिल्मों से कुछ समय से दूर हैं. मगर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं. (images Credit- @priyanka Pandit instagram)