News18 हिंदी | July 11, 2022, 16:36 IST Rashami Desai Photos: रश्मि देसाई ने 'एंजेल' बन जीता सबका दिल, फैंस से कहा- 'वो जो भी चाहे वो कर सकती हैं' Rashami Desai gorgeous photoshoot: टीवी की लोकप्रिय बहू और कई हिट भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकीं मशहूर एक्ट्रेस रश्मि देसाई (Rashmi Desai) इन दिनों में अपने किलर लुक इंटरनेट पर धमाल मचा रही हैं. अभिनेत्री सोशल मीडिया पर अपनी नई-नई ग्लैमरस तस्वीरों की वजह से छाई हुई हैं. हाल ही में उन्होंने अपने नए फोटोशूट की पिक्चर्स शेयर की हैं जिनमें वे अपनी खूबसूरती से कहर ढाती दिख रही हैं. Written by Mohani Giri











वाइट कलर के कॉटन आउटफिटट्स में रश्मि देसाई काफी अट्रैक्टिव दिख रही हैं, जिसकी भी नजरें इन पर पड़ रही हैं वो इन्हें देर तक निहार रहा है. (Photo Credit : Instagram @rashmidesai911)

बिग बॉस क्वीन ने पिक्चर्स के कैप्शन में लिखा, Facts: 'She can be who & what she wants!!' यानी वो जो चाहती है, जैसा चाहती है वैसी ही हो सकती है. (Photo Credit : Instagram @rashmidesai911)

फोटो में रश्मि की खूबसूरती को देख हर कोई उनका कायल हो रहा है. एक्ट्रेस पर ये आउटफिट्स काफी जच रहे हैं और तमाम फैंस उन्हें धरती की एक एंजेल कह रहे हैं. (Photo Credit : Instagram @rashmidesai911)

रश्मि काफी वक्त से किसी सीरियल में नहीं दिखीं लिहाजा अब उनके फैंस उन्हें टीवी पर देखने के लिए बेकरार दिख रहे हैं. smrutirekhaojha नाम की एक फैन ने उनके पूछा कि 'मैम आपका अगला प्रोजेक्ट कब आएगा, हम कबसे आपका इंतजार कर रहे हैं.' (Photo Credit : Instagram @rashmidesai911)

रश्मि देसाई ने 'तुलसी', 'बलमा बड़ा नादान', 'हम बलब्रह्मा चारी तू कन्या कुमारी', 'गजब भाई राम', 'कब हो गया गौना हम्मार' और 'नदिया के तीर' जैसी कई हिट भोजपुरी फिल्मों में काम किया है. फिल्मों के अलावा एक्ट्रेस टीवी जगत में भी सक्रिय हैं, जहां वे सीरियल्स के अलावा तमाम रिएलिटी शोज में भी दिखती हैं.