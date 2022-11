News18 हिंदी | Last Updated:November 21, 2022, 15:42 IST Rashmika Mandanna PICS: वेडिंग लुक में खूबसूरत दिखीं रश्मिका मंदाना, पहना इतने लाख का लहंगा Rashmika Mandanna PHOTOS: रश्मिका मंदाना साउथ की सबसे चर्चित और खूबसूरत एक्ट्रेससेस में से एक हैं, जो अभिनय के साथ-साथ अपनी खूबसूरती से भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने नए फोटोशूट से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है जिनमें उनका अंदाज- ए- बयां कमाल का है. अभिनेत्री का ये लहंगा बेहद कीमती बताया जा रहा है. Written by Mohani Giri











रश्मिका ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'चलो अब धीरे-धीरे बिजनेस में वापस आना शुरू करते हैं (Let’s slowly start getting back to business now). (Photo Source- Rashmika Mandanna)

दरअसल, एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम से एक हफ्ते का ब्रेक लिया था लेकिन अब वे काम पर लौटती नजर आ रही हैं. इस बात के संकेत उनका एथनिक लुक स्टाइल के कैप्शन से जाहिर होता है. (Photo Source- Rashmika Mandanna)

चूंकि, वेडिंग सीजन जारी है और इन दिनों तमाम सेलेब्स वेडिंग लुक को फ्लॉन्ट कर रहे हैं तो भला रश्मिका कैसे पीछे रह सकती थीं. लेटेस्ट फोटोशूट में न सिर्फ गुडबाय एक्ट्रेस ने अपने आउटफिट्स से फैंस को इंप्रेस किया बल्कि एक हेयर स्टाइल के साथ-साथ ग्लोसी मेकअप से भी अटेंशन लिया है. (Photo Source- Rashmika Mandanna)

रश्मिका का ये डिजाइनर लहंगा मिश्रू ब्रांड का है जिसकी कीमत 4,45,000 बताई जा रही है. इसमें पारंपरिक बुनाई का उपयोग किया गया है. (Photo Source- Rashmika Mandanna)

इससे पहले भी रश्मिका कई एक्सपेंसिव आउटफिट्स में नजर आ चुकी हैं. अभिनेत्री अपने ग्लैमरस लुक से आए दिन ही सुर्खियों में रहती हैं. (Photo Source- Rashmika Mandanna)

बात अगर वर्कफ्रंट को लेकर करें तो वे इन दिनों सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ 'मिशन मजनू' में बिजी हैं. (Photo Source- Rashmika Mandanna)