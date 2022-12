News18 हिंदी | Last Updated:December 31, 2022, 12:48 IST Goodbye 2022: 31 दिसंबर को ऐसे सेलिब्रेट कर रहीं रवि किशन की बेटी, इस वजह से किया साल के आखिरी दिन का शुक्रिया Ravi kishan Daughter Riva Kishan PICS: भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और भोजपुरी सिनेमा के स्टार रवि किशन तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के जरिए हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं लेकिन उनकी बेटी भी किसी सेलेब से कम नहीं हैं. जी हां, स्टार किड भी आए दिन ही अपने पोस्ट के जरिए लोगों का अटेंशन लेती हैं. हाल ही में रीवा किशन ने 2022 की आखिरी पोस्ट को शेयर किया है. Written by Mohani Giri









Follow us on

1 / 7

रवि किशन की बेटी ने साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर की शुरुआत प्रकृति के साथ की है जो कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं. (Photo Source- Instagram)

2 / 7

रीवा किशन अपने घर के गार्डन में पोज देते देखी जा सकती हैं, जहां उनका कुछ वक्त पहले ही आना हुआ है. इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए रवि किशन की बेटी ने 2022 के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है. (Photo Source- Instagram)

3 / 7

रीवा किशन ने नए पिक्चर्स को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'इस साल की सभी खूबसूरत सुबहों के लिए आभारी हूं.' (Grateful for all the beautiful mornings this year) #2022 #gratitude. (Photo Source- Instagram)

4 / 7

रवि किशन की बेटी नेचर प्रेमी हैं और उन्हें पेड़- पौधे लगाना व उनमें सींचना बहुत पंसद है. ये आदत उन्हें अपने पिता से मिली है जो कि खुद भी नेचर लवर हैं. (Photo Source- Instagram)

5 / 7

रीवा किशन आए दिन ही दिल्ली स्थित अपने होम गार्डन से तस्वीरें क्लिक कर शेयर करती रहती हैं. इस फोटो को साझा करते हुए वे लिखती हैं, 'इस साल के आखिरी कुछ दिनों को प्यार करें और जिएं क्योंकि आने वाला साल निश्चित रूप से हमारे सामने कई सरप्राइज और आशीर्वाद लेकर आएगा.' (Photo Source- Instagram)

6 / 7

जहां तमाम लोग 31 दिसंबर को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टियों का प्लान कर रहे हैं तो वहीं भोजपुरी अभिनेता की बेटी 2022 के अच्छे दिनों को याद कर प्रकृति की गोद में अपने इस आखिरी दिन को बिता रही हैं. (Photo Source- Instagram)

7 / 7

बता दें कि उनका स्टाइल स्सेटमेंट कमाल का है और वे बी-टाउन के स्टार किड्स को भी टक्कर देती हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई लंदन में पूरी की है और बाद में एक्टिंग में करियर बनाया है. वे 2020 में आई बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म सब कुश मंगल में काम कर चुकी हैं. इसमें अक्षय खन्ना लीड एक्टर हैं. (Photo Source- Instagram)