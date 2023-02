News18 हिंदी | Last Updated:February 24, 2023, 07:15 IST जेल से बाहर आने के बाद सपना गिल ने दिखाया एटीट्यूड लुक, शेयर की ग्लैमरस PICS, पृथ्वी शॉ पर कसा तंज! Sapna gill:सपना गिल भोजपुरी की न्यूकमर एक्ट्रेस और मॉडल हैं जो अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से लोगों का अटेंशन लेती हैं. अभिनेत्री धीरे- धीरे इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही हैं. फिलहाल वे भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ विवाद को लेकर चर्चा में हैं. पहले उनके खिलाफ क्रिकेटर ने पैसे मांगने और मारपीट के आरोप लगाए थे. इसके बाद उन्हें पुलिस कस्टडी में रहना पड़ा. हालांकि, अब वे बेल पर बाहर आ चुकी हैं और उन्होंने फैंस के साथ अपनी कुछ झलकियां भी शेयर की हैं. Written by Mohani Giri









बेल पर जेल से बाहर आने के बाद अभिनेत्री ने कलरफुल बॉर्डर वाली वाइट जर्सी और मिनि स्कर्ट में अपने गॉर्जियस लुक को दर्शकों संग साझा किया है. अभिनेत्री नए लुक में टशन भरे अंदाज में देखी जा सकती हैं.

सपना ने बेल से बाहर आने के बाद पहली अपनी झलकियां फैंस को दिखलाई हैं. एक्ट्रेस नए पिक्चर्स को शेयर कर कैप्शन में अपना एटीट्यूड वाला रवैया दिखाया है. उन्होंने तस्वीरों के कैप्शन में लिखा, मेरे पास उनके लिए वो रवैया है जो मुझे उन्हें दिखाने के लिए मजबूर करते हैं. (I have the attitude for those who force me to show them) उनका ये कोट एक तरह से पृथ्वी शॉ से हुए विवाद पर तंज कसता दिख रहा है!

हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बेल पर बाहर आने के बाद सपना गिल ने क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त के खिलाफ मुंबई के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत की है. अभिनेत्री ने पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त पर पहले झगड़े के लिए उकसाने, मारपीट करने सहित कई आरोप लगाए गए हैं.

सपना गिल ने धारा 154, 326 ए, 326 बी, 354, 354 बी, 370, 370 ए, 376 डीबी, 376 ई, 509 के तहत शिकायत दर्ज कराई है. साथ ही एक्ट्रेस ने उन पर और उनके दोस्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर भी सफाई दी है. प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए मुंबई पुलिस को शिकायत दी है. पिछले सप्ताह एक उपनगरीय होटल में सेल्फी लेने को लेकर हुए विवाद के बाद शॉ पर हमले के सिलसिले में गिल और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था. सोमवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने गिल को जमानत दे दी.

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, सपना गिल का कहना है, 'हमने किसी को नहीं पीटा, न ही हमने पैसे मांगे ... या सेल्फी की डिमांड की. हम लोग अपनों के बीच एंजॉय कर रहे थे, इसलिए मेरे दोस्त ने एक वीडियो बनाने की कोशिश की ... वे मेरे दोस्त की पिटाई कर रहे थे.' अभिनेत्री ने दावा किया है कि जब वे अपने दोस्त को बचाने गई थीं तब क्रिकेटर ने उनके प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश की.

26 साल की सपना गिल का जन्म 1991 पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में हुआ लेकिन अपनी पहचान वे भोजपुरी सिनेमा से बना रही हैं. सपना ने भोजपुरी फिल्म काशी अमरनाथ और निरहुआ चलल लंदन से भोजपुरी के दिग्गज अभिनेता रवि किशन व दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' के साथ अपना एक्टिंग करियर शुरु किया है.

हालांकि, अभी तक उन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते थे लेकिन पृथ्वी शॉ के साथ हुए विवाद से उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है. क्योंकि अब क्रिकेट लवर्स भी सपना गिल का नाम गूगल पर खोज रहे हैं और इस तरह के उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है.