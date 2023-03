News18 हिंदी | Last Updated:March 02, 2023, 07:15 IST पृथ्वी शॉ पर संगीन आरोप लगाने वाली सपना गिल ने बयां किया दर्द, लोगों ने लिए मजे, बोले- माफी मांग लो... Sapna Gill And Prithvi Shaw Controversy: भारतीय क्रिकेटर के साथ हुए सेल्फी विवाद को लेकर चर्चा में आईं भोजपुरी एक्ट्रेस सपना गिल बेल पर जेल से रिही हुई हैं. पुलिस की गिरफ्त से बाहर आते ही उन्होंने क्रिकेटर के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया है. अभिनेत्री ने पृथ्वी शॉ के खिलाफ मामला दर्ज कराया और उन पर तमाम तरह के संगीन आरोप लगाए हैं. साथ ही वे सोशल मीडिया के जरिए भी इंडारेक्टली तौर पर काफी कुछ बयां करती हैं. Written by Mohani Giri









सपना गिल आए दिन ही अपने इंस्टाग्राम पर ग्लैमरस तस्वीरों से फैंस का अटेंशन लेती हैं. साथ ही वे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये भी वे इंडायरेक्टली कह देती हैं.

हाल ही में एक्ट्रेस ने कुछ दिलचस्प पोस्ट शेयर की हैं जिनके जरिए उन्होंने अपने दर्द को बयां किया है. हालांकि, कई लोग उनके मजे ले रहे हैं.

अभिनेत्री ने इन पिक्चर्स को शेयर कर कैप्शन में लिखा, Yes I smile, but it doesn’t mean I’m fine.हां मैं मुस्कुरा रही हूं लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं.

सपना के ऐसा लिखने पर कुछ यूजर उनके मजे ले रहे हैं. एक ने लिखा, 'सुना है कोई मैटर सॉल्व करने का 50 हजार रुपए मांग रहा है.' वहीं एक क्रिकेट फैन ने लिखा, 'देख लो पृथ्वी शॉ भाई यही हो रहा है अब.. व'हीं एक ने उनके खिलाफ बेहद घटिया भाषा का प्रयोग किया और उन्हें 'घटिया औरत' कर कह डाला.

एक यूजर ने लिखा, देखो सपना जी आप हमारे पृथ्वी शॉ से एक बार और माफी मांग लीजिए...बता दें कि सोशल मीडिया ‘इंफ्लुएंसर’ ने कथित छेड़छाड़ के लिए भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनके दोस्तों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बेल पर बाहर आने के बाद सपना गिल ने क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त के खिलाफ मुंबई के एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत की है. अभिनेत्री ने पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त पर पहले झगड़े के लिए उकसाने, मारपीट करने सहित कई आरोप लगाए गए हैं.

एएनआई के मुताबिक, सपना के वकील काशिफ अली खान द्वारा सोमवार को दायर अर्जी में कहा गया है कि शॉ ने एक सार्वजनिक स्थान एक्ट्रेस के साथ छेड़छाड़ की और 'घातक हथियार' से हमला किया. अभिनेत्री ने दावा किया है कि जब वे अपने दोस्त को बचाने गई थीं तब क्रिकेटर ने उनके प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश की.

ANI को दिए बयान में अभिनेत्री ने कहा, 'मैं वहां गई और दोस्त को पिटने से रोका. मेरे एक दोस्त ने सबूत दिखाने के लिए एक वीडियो बनाने की कोशिश की. तब एक या दो लोगों ने मुझे बेसबॉल से पीटा. उन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट को छुआ और यहां तक कि मुझे थप्पड़ भी मारा.' सपना गिल ने कहा, पृथ्वी शॉ ने उन लोगों को मारा और उन्हें गालियां भी दी. वे उन्हें जानती भी नहीं थीं कि वो कौन हैं और कहां से आए हैं. बात अगर सेल्फी की है तो वह कोई सेल्फी लेने नहीं गई थीं, क्योंकि सेल्फी आप उसके साथ लेते हो जिसे आप जानते हो. उन्होंने पृथ्वी के लगाए सभी आरोपों को झूठ बताया है.