News18 हिंदी | Last Updated:December 03, 2022, 13:00 IST श्वेता तिवारी ने साड़ी पहन बोल्ड लुक में दिखाईं नजाकत भरी अदाएं, PICS शेयर कहा- वास्तविक बन रहें क्योंकि... Shweta Tiwari Latest Photos: श्वेता तिवारी जहां भी हाथ आजमाती हैं, छा जाती हैं. वे भोजपुरी से लेकर टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी हैं. इन सब के अलावा एक्ट्रेस अपनी खूबसरती से भी लोगों को इंप्रेस करती हैं. आए दिन ही वे तस्वीरों से अटेंशन लेने वाली श्वेता ने एक बार फिर अपने हुस्न का जलवा बिखेरा है. Written by Mohani Giri











Follow us on

1 / 7

पिछले दिनों श्वेता तिवारी ने विंटर वाइव्स दी थीं और एक वे समर लुक में देखी जा सकती हैं. तस्वीरों पर यूजर्स एक्ट्रेस की तारीफों के पुल बांध रहे हैं.

2 / 7

पिक्चर को पोस्ट करते हुए श्वेता ने कैप्शन में लिखा, 'Be yourself ! Because an original is worth more than a copy!' यानी वास्तविक बने रहें.. क्योंकि ओरिजिनल की कीमत कॉपी से ज्यादा होती है.

3 / 7

अभिनेत्री के इस सेक्सी लुक को देख एक यूजर ने लिखा, 100- 150 साल तक भी ऐसे ही खूबसूरत रहोगे. वहीं श्वेता की खूबसूरती पर फिदा एक यूजर ने लिखा, Exquisite एक ने उन्हें फायर बताया. एक्ट्रेस के इस लुक को देख कई लोग Uff जैसा रिएक्शन दे रहे हैं.

4 / 7

यकीनन वे कट स्लीव ब्लाउज और ग्लिटर साड़ी में बेहद हॉट दिख रही हैं. तस्वीरों में न सिर्फ अभिनेत्री का स्टाइलिश लुक बल्कि उनकी नजाकत भी लोगों को खूब पसंद आती है.

5 / 7

अभिनेत्री ने 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी 42 की उम्र में खुद को काफी अच्छे से मैंटेन किया है.

6 / 7

श्वेता की दिलकश अदाओं को लोग उनकी बेटी पतलक तिवारी से ज्यादा पसंद करते हैं.

7 / 7

कई दफा तो दोनों मां- बेटी एक दूसरे की बहनें लगती हैं.