News18 हिंदी | Last Updated:October 16, 2022, 08:00 IST श्वेता तिवारी ने PHOTOS शेयर कर फैंस को दिया बड़ा मैसेज, अगर आपको खुश रहने के लिए वजह चाहिए तो गलत... Shweta Tiwari Photoshoot: भोजपुरी फिल्मों की बोल्ड अदाकारा और टीवी सीरियल्स की संस्कारी बहू के किरदार से फेम पाने वाली श्वेता तिवारी एक बार फिर अपने नए पोस्ट से फैंस का दिल जीत रही हैं. ट्रेडिशनल लुक के बाद अब श्वेता ने कैजुअल लुक में तस्वीरें शेयर की हैं. Written by Mohani Giri











Follow us on

1 / 6

हाल ही में श्वेता तिवारी ने लाइट डेनिम और फुल स्लीव्स वाले वाइट क्रॉप टॉप में तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें उनका चेहरा ग्लो कर रहा है.

2 / 6

अभिनेत्री की लेटेस्ट तस्वीरों को देख कई यूजर्स शायरियां लिख रहे हैं. रोहित नाम के एक यूजर ने लिखा, फलक कदमों आ झुके हंसी मुकाम पे तेरे.. वहीं एक्ट्रेस की हॉट एंड सेक्सी पिक्चर्स को देख टीवी अभिनेता करणवीर बोहरा ने लिखा, हेलो श्वेता क्या आपने मेरी मां को देखा? हालांकि, अभी एक्ट्रेस का जवाब नहीं आया.

3 / 6

अभिनेत्री ने तस्वीरें शेयर कर कैप्शन में लिखा, If you Need reason to be happy, you are living a Wrong life..यानी 'अगर आपको खुश रहने के लिए कोई वजह चाहिए, तो आप गलत जीवन जी रहे हैं..'

4 / 6

वैसे श्वेता ने अपने कोट में जो लिखा है वो सही है. क्योंकि असल मायने में खुशी इंसान के अंदर ही होती है लेकिन हम अक्सर या तो दूसरों में खोजते हैं या फिर मुस्कुराने की वजह ढूड़ते हैं.

5 / 6

अभिनेत्री की तस्वीरों को देख एक नेटिजन ने लिखा, 'आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा.' तो वहीं एक ने लिखा, 'बेबी मरवाके मानेगी का...'

6 / 6

वैसे यकीनन श्वेता इन तस्वीरों में गजब ढा रही हैं.