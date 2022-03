News18 हिंदी | March 17, 2022, 08:49 IST Shweta Tiwari ने बिना मेकअप की तस्वीरें शेयर कर उड़ाए फैंस के होश, खूबसूरती देख लोग कर रहे अनिल कपूर से तुलना Shweta Tiwari No Makeup look: भोजपुरी और टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) अक्सर अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहती हैं. 41 साल की उम्र में वो दो बच्चों की मां हैं. फिर भी उनकी खूबसूरती को देख उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. ऐसे में अब उन्होंने अपना नो मेकअप लुक (Shweta Tiwari No Makeup Look) इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.













भोजपुरी सिनेमा में काम कर चुकीं एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने इंस्टाग्राम (Shweta Tiwari instagram Photos) पर अपनी तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उन्हें नो मेकअप लुक (Shweta Tiwari Without Makeup) में देखा जा सकता है. उनकी ये फोटो नाइटी में हैं. साथ ही खुले बालों के साथ ही वो पोज दे रही हैं.

एक्ट्रेस के चेहरे पर प्यारी सी छोटी सी मुस्कान दिख रही है. उनकी स्माइल उनकी खूबसूरती (Shweta Tiwari Glamorous) में चार चांद लगा रही है. इसे शेयर करने के साथ ही उन्होंने लिखा, 'अच्छा दिन बिताना आपको जीत से ज्यादा खुशी देता है'. इसके बाद तो फैंस ने कमेंट्स की झड़ी ही लगा दी.

यहां तक कि एक यूजर ने तो उनसे शादी से जुड़ा सवाल पूछ लिया, 'क्या आपकी शादी हो गई है?' वो श्वेता की खूबसूरती को देख कंफ्यूज दिखा कि उनकी शादी हुई है या नहीं, हालांकि, अन्य यूजर्स ने उसे बताया कि उनकी शादी भी हो गई है और दो बच्चे भी हैं. एक तो 20+ है.

इसके साथ ही एक ने लिखा, 'आपका भी अनिल कपूर वाला हाल है, तुम लोग वापस बूढ़े हो रहे हो'. दूसरे ने लिखा, 'उम्र कम हो रही है.' तीसरे ने लिखा, 'पलक की बड़ी बहन लग रही हो'. चौथे ने लिखा, 'आप बहुत जवान दिख रही हो. सलाम है. ए ग्रेट लेडी'.

इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा, 'आप सच में प्रेरणा हो और महिला सशक्तिकरण का अच्छा उदाहरण हो'. इसी तरह से लोग श्वेता तिवारी की पोस्ट पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. यूजर्स के कमेंट्स से एक बात तो जाहिर है कि फैंस श्वेता की खूबसूरती के कायल हैं.

ये कोई पहली बार नहीं जब श्वेता तिवारी अपनी खूबसूरती (Shweta Tiwari Gorgeous) को लेकर चर्चा में आई हैं. इससे पहले भी वो इंस्टाग्राम पर अपनी ग्लैमरस और बोल्ड तस्वीरों से फैंस के होश उड़ाती रही हैं और सुर्खियां बटोरती रही हैं.

श्वेता तिवारी 41 साल की हैं और दो बच्चों (Shweta Tiwari Child) पलक-अयांश की मां हैं. उनकी खूबसूरती को देख उम्र का पता लगा पाना काफी मुश्किल है. उनकी बेटी पलक म्यूजिक वीडियो (Palak Tiwari Music Video) से एक्टिंग में एंट्री कर चुकी हैं. उनका पहला गाना 'बिजली' आया था, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा था.

