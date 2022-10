News18 हिंदी | Last Updated:October 24, 2022, 14:37 IST Happy Diwali: दिवाली पर Bigg Boss फेम निक्की तंबोली ने फैंस को दी बड़ी खुशखबरी, अब कर रहीं नई शुरुआत Nikki Tamboli Festive Look PICS: तमिल फिल्म Kanchana 3 में नजर आ चुकीं निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही एक मुकाम हासिल कर लिया है. साउथ में तो निक्की को पहले से ही लोग जानते थे लेकिन बिग बॉस में आने के बाद उन्हें उत्तर भारत के फैंस से भी खूब प्यार मिला. हाल ही में निक्की तंबोली ने अपने सोशल पेज पर दिवाली लुक्स की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और इसी के साथ उन्होंने फैंस को एक खुशखबरी भी दी है. Written by Mohani Giri











पिंक कलर के डिजाइनर एथनिक आउटफिट्स में निक्की तंबोली बोल्ड ड्रेस से ज्यादा जच रही हैं.

अभिनेत्री का फेस्टिव लुक वाकई कमाल का है और हर किसी के लिए बेस्ट ऑप्शन है.

एक्ट्रेस ने इन तस्वीरों को शेयर कर नई शुरुआत का जिक्र किया है.

पिक्चर्स के कैप्शन में निक्की तंबोली ने लिखा, Here is to new beginnings! HAPPY DIWALI यानी यहां से नई शुरुआत होती है..आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं.

अभिनेत्री ने दिवाली की बधाई देने के साथ-साथ एक घर और चाबी 🏠🔑का इमोजी भी बनाया है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है उन्होंने इस साल के प्रकाश पर्व पर नया आशियाना खरीदा है!

इससे पहले निक्की तंबोली ने जून के लास्ट में नई Mercedes Car खरीदी थी.

लगता है अब उनकी अच्छी खासी अर्निंग होने लगी है और ये उनके लग्जरी लाइफस्टाइल से भी साफ जाहिर होता है.