3 films named andaz made 3 times in 32 years box office collection surpirsied makers every time rajesh khanna anil kapoor and akshay kumar blockbuster movies

32 साल में 1 नाम से बनीं 3 फिल्में, तीनों मूवीज ने की थी छप्परफाड़ कमाई, BO कलेक्शन देख उड़ गए थे मेकर्स के होश

Movies Made 3 Times With The Same Name: 32 साल पहले मेकर्स भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए होंगे कि फिल्म रिलीज के बाद इतना कमाल कर जाएंगी कि इसी नाम से दूसरे फिल्म मेकर्स भी फिल्में बना डालेंगे. तीनों फिल्म ने 30 करोड़ से ज्यादा की बंपर कमाई की थी. फिल्म ने मेकर्स का मालामाल किया वहीं स्टार्स का प्राइज भी बढ़ा दिया था.