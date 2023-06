adipurush screening stopped over controversial dialogue stating sita bharat ki beti hai kathmandu mayor says correct mistake otherwise

'आदिपुरुष' में हुई बड़ी गलती! माता सीता को लेकर मचा बवाल, काठमांडू के मेयर बोले- गड़बड़ी ठीक करो, वरना...

Adipurush Screenings were cancelled due to the Controversial Dialogue on Mata Sita : फिल्म 'आदिपुरुष' देश-विदेश के सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है, वहीं नेपाल देश में इसे लेकर विवाद चरम पर है. नेपाल की राजधानी काठमांडू में फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी गई है. दरअसल, काठमांडू के मेयर और वहां की जनता ने माता सीता को लेकर फिल्म में दिखाए एक तथ्य को गलत बताया है. मेयर चाहते हैं कि तथ्य को सही करके दिखाया जाए, वरना वे नेपाल के सिनेमाघरों में 'आदिपुरुष' के साथ-साथ हिंदी फिल्मों की स्क्रीनिंग पर बैन लगा देंगे.