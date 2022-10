News18 हिंदी | Last Updated:October 19, 2022, 09:17 IST Alia Bhatt Rejected Movie: 'कभी स्क्रीन स्पेस तो कभी कम हाइट' की वजह से आलिया भट्ट ने 7 सुपरहिट फिल्मों को किया मना 10 Years of Alia Bhatt In Bollywood: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) को आज बॉलीवुड में कदम रखे 10 साल हो गए हैं. इस मौके पर चलिए उनके द्वारा रिजेक्ट की गई फिल्मों के बारे में जानते हैं. Written by Radha Sharma











Movies rejected by Alia Bhatt: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के लिए आज बेहद खास दिन है. आज के दिन यानी 19 अक्टूबर 2012 में करण जौहर की फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ (Student Of The Year) से आलिया ने बॉलीवुड में कदम रखा था. यह फिल्म काफी हिट साबित हुई थी. इस फिल्म में उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और वरुण धवन (Varun Dhawan) ने अपना डेब्यू किया था. बता दें कि इन दस सालों में आलिया ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी, लेकिन कई ऐसी फिल्में भी रही हैं, जिनमें डायरेक्टर्स आलिया को अप्रोच किया लेकिन उन्होंन उन फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया. चलिए आज आलिया के 10 साल के करियर में जानते उनके द्वारा रिजेक्ट की गई फिल्मों के बारे में. (फोटो साभार इंस्टाग्राम @aliaabhatt)

'शेरशाह' (Shershaah) : सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) ​​की फिल्म 'शेरशाह' के निर्माता शुरू में चाहते थे कि आलिया भट्ट ही बतौर लीड एक्ट्रेस डिंपल चीमा ( Dimple Cheema) की भूमिका निभाएं. हालांकि आलिया ने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला देकर इस फिल्म को रिजेक्ट कर दी थीं. आलिया के मना करने के बाद कियारा आडवाणी ने सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​के साथ सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस किया और दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई. . (फोटो साभार इंस्टाग्राम @aliaabhatt)

'नीरजा' (Neerja) : आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नीरजा भनोट (Neerja Bhanot) की बायोपिक के लिए सोनम कपूर (Sonam Kapoor) पहली पसंद नहीं थीं. मीडिया रिपोट्स की मानें तो, इस फिल्म के लिए आलिया को पहले अप्रोच किया गया था लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर आलिया की हाइट को लेकर राजी नहीं थे. उन्हें लगा कि आलिया एक एयर-होस्टेस के किरदार के लिए काफी छोटी हैं. जब ये बात आलिया के कानों तक गई तो उन्होंने खुद आगे आकर इस फिल्म में काम करने से मना कर दीं.. (फोटो साभार इंस्टाग्राम @aliaabhatt)

'राब्ता' (Raabta): फिल्म 'राब्ता' तो आपको याद है ना ? साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म में कृति सेनेन (Kriti Sanon ) और सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की केमेस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म में कृति मेकर्स की पहली च्वाइस नहीं थी. पहले इस फिल्म में आलिया से मेकर्स ने संपर्क किया हालांकि आखिरी वक्त में आलिया ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दी थीं. आलिया के रिजेक्शन के बाद ऐसी अफवाहें हैं कि वह सुशांत के साथ काम नहीं करना चाहती थीं. हालांकि इस बारे में आलिया ने या फिल्म के मेकर्स ने कभी कुछ नहीं किया. जबकि कई बार इस बारे मेंकई मीडिया इंटरैक्शन में आलिया ने इस सवाल को अनसुना कर दिया कि आखिर उन्होंने इस फिल्म को आखिरी वक्त में क्यों ठुकरा दिया. . (फोटो साभार इंस्टाग्राम @aliaabhatt)

'गोलमाल अगेन' (Golmaal Again): रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) की गोलमाल सीरीज़ की चौथी फिल्म काफी सक्सेफुल रही है. इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने मुख्य भूमिका निभाई थी. हालाँकि, रोहित शेट्टी ने पहले आलिया भट्ट से संपर्क किया, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट से कुछ हफ्ते पहले ही आलिया इस फिल्म से पीछे हट गईं.. (फोटो साभार इंस्टाग्राम @aliaabhatt)

'साहो' (Saaho): सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की फिल्म साहो को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया था. बिजनेस के तौर पर यह बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी. मीडिया अटकलों की मानें तो प्री-प्रोडक्शन पहले स्टेज के दौरान आलिया प्रोड्यूर्स के साथ बातचीत कर रही थीं, लेकिन कम स्क्रीनटाइम के कारण आलिया ने इसे छोड़ बेहतर समझा.. (फोटो साभार इंस्टाग्राम @aliaabhatt)

'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' (Thugs of Hindostan): अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और आमिर खान (Aamir Khan) इस मल्टी-स्टारर ड्रामा को पहले आलिया को ऑफर किया गया था लेकिन उन्होंने इस फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया.. (फोटो साभार इंस्टाग्राम @aliaabhatt)

'बेल बॉटम' (Bell Bottom): अटकलों की मानें तो आलिया ने अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म बेल बॉटम में काम करने से इनकार कर दी थी. हालांकि इसका कारण अभी तक किसी पता नहीं है. लेकिन कहा जाता है कि फिल्म के प्रोड्यूसर ने पहले आलिया को अप्रोच किया था. . (फोटो साभार इंस्टाग्राम @aliaabhatt)

आपको बता दें कि आलिया ने अपने 10 साल के बॉलीवुड करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. 'हाईवे', 'राज़ी', 'डियर ज़िंदगी', 'गंगूबाई काठियावाड़ी', 'कपूर एंड संस', 'डार्लिंग्स', 'ब्रह्मास्त्र', 'टू स्टेट', 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया' जैसी फिल्में शामिल हैं. . (फोटो साभार इंस्टाग्राम @aliaabhatt)

आने वाले दिनों आलिया को हालीवुड फिल्म 'हार्ट ऑफ स्टोन' के साथ ही साथ बॉलीवुड के मच अवेटेड फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी', 'ब्रह्मास्त्र: देव' और 'जी ले जरा' में देखने को मिलेगा. हालांकि आलिया अभी अपनी पहली प्रेग्नेंसी पीरियड को एन्जॉय कर रही हैं. बता दें कि आलिया भट्ट ने इस साल अप्रैल में रणबीर कपूर से शादी की. अब कपल अपने पहले का स्वागत करने के लिए बेताब है. . (फोटो साभार इंस्टाग्राम @aliaabhatt)