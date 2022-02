News18 हिंदी | February 16, 2022, 17:34 IST आलिया भट्ट ने 'Berlinale 2022' में फ्लॉन्ट किया ऑफ शॉल्डर Look, बालों में लगाया गुलाब का गजरा, देखें Photos आलिया भट्ट की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' (Gangubai Kathiawadi Premiere in Berlin Film Festival 2022) का बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होने वाला है. इसके लिए आलिया (Alia Bhatt Off The Shoulder look) बर्लिन पहुंच गई हैं. उन्होंने बर्लिन से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें आलिया का ऑफ शॉल्डर लुक देखने को मिल रहा है. इसमें वह बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.













आलिया भट्ट इन दिनों में अपनी मच अवेटेड फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म अगले हफ्ते बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. जब से संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का ट्रेलर आया है, लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आलिया '72वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल' या 'बर्लिनाले 2022' में अपनी फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वह बर्लिन पहुंच गई हैं. उन्होंने वहां से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. (फोटो साभारः Instagram @aliaabhatt)

आलिया भट्ट की इन तस्वीरों को मार्कोस रोड्रिग्ज वेलो ने क्लिक किया है. आलिया को ऑफ शॉल्डर व्हाइट गाउन में देखा सकता है. (फोटो साभारः Instagram @aliaabhatt)

आलिया भट्ट का मेकअप फ्रेश, डेवी और मिनिमल लग रहा है. ये उनके लुक को और भी बेहतर बना रहा है.(फोटो साभारः Instagram @aliaabhatt)

आलिया भट्ट ने मस्कारा और सफेद गुलाबों का गजरा भी अपने बालों में लगाया हुआ है. उनके चेहरे पर झाइयां भी दिख रही है. मस्कारा और गुलाब उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है. (फोटो साभारः Instagram @aliaabhatt)

आलिया भट्ट ने इस तस्वीरों को शेयर करते हुए 'बर्लिन बेबी' लिखा है. इसके साथ उन्होंने सफेद दिल वाला इमोजी भी अपने कैप्शन में शामिल किए हैं. उन्होंने हैशटैग गंगूबाई काठियावाड़ी और 'बर्लिनाले 2022' लिखा. (फोटो साभारः Instagram @aliaabhatt)

‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ में अजय देवगन भी अहम भूमिका में हैं. इसमें आलिया को ‘गंगूबाई’ के लीड रोल में दिखाया गया है. (फोटो साभारः Instagram @aliaabhatt)

गंगूबाई 1960 के दशक के दौरान कमाठीपुरा की सबसे शक्तिशाली, सम्मानित महिलाओं में से एक थीं. यह फिल्म 25 फरवरी 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.(फोटो साभारः Instagram @aliaabhatt)

हालांकि फिल्म की रिलीज से पहले इससे विवाद जुड़ गया है. गंगूबाई के परिवार ने कोर्ट में याचिका दी है, जिसमें कहा गया है कि गंगूबाई एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं, जिन्हें फिल्म में गलत तरीके से पेश किया गया है. (फोटो साभारः Instagram @aliaabhatt)