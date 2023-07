बुढ़ापे में भी घर पर नहीं बैठे ये 5 सितारे, काम से नहीं लिया ब्रेक, आज भी चार्ज करते हैं करोड़ों

amitabh bachchan neena gupta anupam kher among 5 bollywood actors still working meticulously in old age charge hefty fees

बुढ़ापे में भी घर पर नहीं बैठे ये 5 सितारे, काम से नहीं लिया ब्रेक, आज भी चार्ज करते हैं करोड़ों

Bollywood Actors Who Are Still Working In Old Age- बॉलीवुड में गुजरे जमाने के कई ऐसे बड़े स्टार्स हैं जो आज भी इंडस्ट्री में धाक जमाए हुए हैं. ढलती उम्र में भी इन स्टार्स ने काम से ब्रेक नहीं लिया और इतना ही नहीं दमदार अभिनय के मामले में ये एक्टर्स युवाओं को जबरदस्त टक्कर भी देते हैं. आज भी ये दिग्गज एक्टर्स हर फिल्म के लिए करोड़ों रुपये की मोटी फीस चार्ज करते हैं.