News18 हिंदी | March 18, 2022, 07:19 IST Ananya Pandey का सुपर बोल्ड लुक देख चकरा गया लोगों का सिर, बोले- 'पैंट तो पहन लो मैडम', देखें PICS Ananya Panday Photos: कई बार अपनी चॉइस को लेकर अनन्या पांडे (Ananya Panday) ट्रोल्स के निशाने पर भी आ जाती हैं और एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. हाल ही में एक इवेंट में पहुंचीं अनन्या पांडे (Ananya Panday New Look) ने ऐसी ड्रेस पहनी थी, जिसे लेकर वह खूब ट्रोल हो रही हैं. कई यूजर कॉमेंट करते हुए अनन्या को निशाने पर ले रहे हैं.













1 / 8

मुंबईः चंकी पांडे (Chunky Panday) की बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे (Ananya Panday) अपने लुक्स को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं. अनन्या अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक्स (Ananya Panday Bold Look) से फैंस की धड़कनें बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़तीं. हालांकि, कई बार अपनी चॉइस को लेकर वह ट्रोल्स के निशाने पर भी आ जाती हैं और एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. हाल ही में एक इवेंट में पहुंचीं अनन्या पांडे (Ananya Panday New Look) ने ऐसी ड्रेस पहनी थी, जिसे लेकर वह खूब ट्रोल हो रही हैं. कई यूजर कॉमेंट करते हुए अनन्या को निशाने पर ले रहे हैं. (फोटो साभारः @viralbhayani)

2 / 8

दरअसल, हाल ही में अनन्या पांडे अपनी फैमिली के साथ धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता (Apoorva Mehta) के बर्थडे सेलिब्रेशन में पहुंची थीं. (फोटो साभारः @viralbhayani)

3 / 8

अपूर्व मेहता के बर्थडे बैश में अनन्या, जाह्नवी से लेकर कैटरीना कैफ-विक्की कौशल तक कई सितारे शामिल हुए थे. (फोटो साभारः @viralbhayani)

4 / 8

इस इवेंट के लिए अनन्या ने ब्लैक शीर ड्रेस चुनी थी, जो कि काफी बोल्ड थी. (फोटो साभारः @viralbhayani)

5 / 8

अनन्या का यह लुक देखने के बाद अब यूजर उन्हें तरह-तरह की नसीहतें दे रहे हैं. (फोटो साभारः @viralbhayani)

6 / 8

कोई उनके इस लुक को देखने के बाद उन्हें 'पैंट पहनने' की सलाह देता दिखा, तो किसी ने उनके लुक को फैशन डिजास्टर ही बता दिया. (फोटो साभारः @viralbhayani)

7 / 8

इससे पहले भी अनन्या अपने सुपर बोल्ड लुक को लेकर ट्रोल्स के निशाने पर थीं. ब्लैक ड्रेस में अनन्या को देखकर नेटिजेंस ने भी अपने सिर पकड़ लिए थे.(फोटो साभारः @ananyapanday/instagram)

8 / 8

हालांकि, अनन्या अक्सर अपनी चॉइस से यह साबित कर देती हैं कि वह ट्रोल्स से ज्यादा अपने प्रशसंकों की फिक्र करती हैं. (फोटो साभारः @ananyapanday/instagram)