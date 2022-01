News18 हिंदी | January 22, 2022, 05:45 IST Most Liked OTT Movie Of 2021: 'अतरंगी रे' से 'शेरशाह' तक, इन 10 ओटीटी फिल्मों को ऑडियंस ने किया खूब पसंद साल 2021 में सिनेमाघर पूरी तरह से बंद रहे. ऐसे में कई बड़ी फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हो पाई, तो उन्होंने ओटीटी का सहारा लिया. यहां हम आपको उन फिल्मों को बता रहे हैं जो डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज हुई और लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया. इस लिस्ट में 'अतरंगी रे' (Atrangi Re) से लेकर 'शेरशाह' जैसी फिल्में शामिल हैं.













1 / 11

देशभर में कोरोना वायरस महामारी साल 2020 से फैली हुई है. देश में सिनेमाघर पूरी तरह से नहीं खुल पाए हैं. अब भी यही हालात बने हुए हैं. साल 2021 में महामारी का असर सिनेमाघरों पर देखने को मिला. कई बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस के बजाए सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इन फिल्मों को ऑडियंस ने खूब पसंद किया. यहां हम आपको इन फिल्मों के बारे में बता रहे हैं.

2 / 11

ओरमैक्स मीडिया ने इसकी लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में सबसे ऊपर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी स्टारर 'शेरशाह' है. इस फिल्म में सिद्धार्थ कैप्टन बिक्रम बत्रा के किरदार में थे. फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई थी.

3 / 11

सूर्या स्टारर 'जय भीम' इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. फिल्म को ऑडियंस ने खूब पसंद किया. यह फिल्म भी अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई थी.

4 / 11

विक्की कौशल स्टारर 'सरदार उधम' भी डायरेक्ट ओटीटी पर स्ट्रीम हुई. इसमें विक्की कौशल की अबतक की सबसे दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिली. यह फिल्म स्वतंत्रता सेनान सरदार उधम सिंह की बायोपिक थी. यह फिल्म तीसरे नंबर पर है.

5 / 11

कृति सैनन और पंकज त्रिपाठी स्टारर 'मिमी' चौथे नंबर पर है. फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई. यह फिल्म सरोगेसी पर आधारित थी.

6 / 11

मनोज बाजपेयी स्टारर 'कागज' भी ओटीटी पर रिलीज हुई. यह एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म थी, जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया. ये फिल्म 5वें नंबर है.

7 / 11

गुरु सोमससुंद्रम स्टारर 'मिन्नल मुरली' एक सुपरहीरो फिल्म थी. इसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. यह छठे नंबर पर है.

8 / 11

'स्टेट ऑफ सीजः टेंपल अटैक' इस लिस्ट में सातवें नंबर पर है. फिल्म में अक्षय खन्ना लीड रोल में हैं. फिल्म सत्य घटना पर आधारित है.

9 / 11

इस लिस्ट में आठवें नंबर पर विद्या बालन स्टारर 'शेरनी' है. पर्यावरण मुद्दे को उठाती इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया.

10 / 11

नौवें नंबर मनोज बाजपेयी और प्राची देसाई स्टारर 'साइलेंस' हैं. इस क्राइम थ्रिलर को ऑडियंस ने खूब पसंद किया. ये जी5 पर स्ट्रीम हुई थी.

11 / 11

अक्षय कुमार, धनुष और सारा अली खान स्टारर अतरंगी रे इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है. फिल्म को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया. इसके गाने भी सुपरहिट हुए.