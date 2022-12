News18 हिंदी | Last Updated:December 15, 2022, 09:30 IST साल 2022 की TOP-10 मूवी की लिस्ट जारी, साउथ की 9 फिल्मों का कब्जा, बॉलीवुड की कौन सी सिर्फ एक फिल्म हुई शामिल? Best of 2022 Top 10 Most Popular Indian Movies: आईएमडीबी (IMBD) की 'टॉप 10 सबसे पॉपुलर इंडियन मूवीज' की लिस्ट जारी कर दी है. बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ साउथ की फिल्मों ने इस लिस्ट में भी अपना कब्जा जमा लिया है. इस लिस्ट में 9 साउथ की फिल्मों को शामिल किया गया है. Author Pratik Shekhar









नई दिल्ली. साल 2022 के इस आखिरी महीने में आईएमडीबी (IMBD) ने अपनी 'Best of 2022 Top 10 Most Popular Indian Movies' की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट को जारी करते हुए IMBD ने लिखा है, 'इस साल कई बेहतरीन कहानियां दिखाई गईं और फैंस के बीच उनकी चर्चाएं लंबी रही. यहां 2022 की शीर्ष 10 सबसे लोकप्रिय भारतीय फिल्में हैं जो दुनियाभर के लोगों के साथ गूंजती हैं.' बता दें, बॉलीवुड की सिर्फ एक मूवी को इस लिस्ट शामिल किया गया, बाकी इस लिस्ट में साउथ की 9 फिल्मों का कब्जा रहा, तो आइए देखते हैं पूरी लिस्ट-

1. आरआरआर (RRR)- 8 रेटिंग के साथ एसएस राजमौली की यह फिल्म नंबर वन स्थान पर है.

2. द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files)- विवेक अग्निहोत्री की फिल्म यह फिल्म 8.3 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर है.

3. केजीएफः चैप्टर 2 (KGF: Chapter 2)- यश की यह फिल्म 8.4 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर है.

4. विक्रम (Vikram)- कमल हासन की इस फिल्म 8.4 रेटिंग के साथ चौथा स्थान हासिल किया है.

5. कांतारा (Kantara)- ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म को 8.8 रेटिंग के साथ पांचवां स्थान मिला है.

6. रॉकेट्री: द नंबी इफेक्ट (Rocketry: The Nambi Effect)- आर माधवन की यह फिल्म 8.8 रेटिंग के साथ छठे स्थान पर है.

7. मेजर (Major)- अदिवी शेष की इस फिल्म को 8.2 रेटिंग के साथ सातवां स्थान मिला है.

8. सीता रामम (Sita Ramam)- दुलकर सलमान की इस फिल्म ने 8.6 रेटिंग के साथ आठवां स्थान हासिल किया है.

9. पोंनियिन सेलवन- 1 (Ponniyin Selvan- 1)- मणि रत्नम की यह फिल्म 7.9 रेटिंग के साथ नौवें स्थान पर रही.

10. 777 चार्ली (777 Charlie)- किरण राज के की इस फिल्म ने 8.9 रेटिंग के साथ दसवां स्थान हासिल करने में सफल रही.