News18 हिंदी | December 19, 2021, 06:40 IST Year Ender 2021: साल 2021 में रहा इन 8 स्टार्स का बोलबाला, शानदार परफॉर्मेंस से जीता दर्शकों का दिल ​इस साल कई अच्छी फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें कई एक्टर्स ने अपनी यादगार परफॉर्मेंस (Best Performance in Films 2021) से लोगों का दिल जीता. साल 2021 में रिलीज हुई फिल्मों और वेब सीरीज में सबसे यादगार एक्टिंग करने वालों में कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan Dhamaka), मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee The Family Man 2), विक्की कौशल (Vicky Kaushal Udham), तारा सुतारिया (Tara Sutaria Tadap), नुसरत भरुचा जैसे एक्टर्स शामिल हैं. आइए, इस साल की फिल्मों में सबसे यादगार परफॉर्मेंस के बारे में जानें.













1 / 9

इस साल रिलीज हुई फिल्म 'धमाका' में कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan Dhamaka) का रोल काफी खास था. इसी तरह, विक्की कौशल ने फिल्म 'उधम' (Vicky Kaushal Udham) में अपनी शानदार एक्टिंग का जलवा दिखाया. फिल्म 'तड़प' में तारा सुतारिया ने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों को हैरान किया. फिल्म 'शेरनी' में विद्या बालन अपने अनोखे अंदाज में नजर आईं. 'स्पेशल ऑप्स 1.5' के के मेनन और 'द फैमिली मैन 2' के मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee The Family Man 2) ने भी अपनी दमदार परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों पर जगह बनाई.

2 / 9

कार्तिक आर्यन को दर्शकों ने रोमांटिक-कॉमेडी जॉनर की फिल्मों में काफी पसंद किया है, लेकिन इस साल उन्होंने 'धमाका' में अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को हैरानी में डाल दिया. उन्होंने अपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी.

3 / 9

तारा सुतारिया अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों को इंप्रेस करने में कामयाब रहीं. युवा एक्ट्रेस ने 'तड़प' में अच्छी परफॉर्मेंस दी है.

4 / 9

विक्की कौशल ने 'उधम' में एक सधी हुई, लेकिन दिलचस्प परफॉर्मेंस दी है. उनकी एक्टिंग स्किल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

5 / 9

नुसरत भरुचा ने पहले 'अजीब दास्तां' से लोगों का ध्यान खींचा, फिर 'छोरी' से लोगों को अपनी परफॉर्मेंस से मंत्रमुग्ध किया. 'छोरी' ने कई लोगों को एहसास कराया कि अब नुसरत को एक कुशल एक्ट्रेस के तौर पर पहचाना जाए.

6 / 9

विद्या बालन का अपना एक अलग स्टारडम है. वे फिल्म 'शेरनी' में एक और यादगार परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहीं.

7 / 9

फातिमा एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं. एंथोलॉजी 'अजीब दास्तां' में उनके रोल ने उन्हें देश के बेहतरीन एक्टर्स की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है.

8 / 9

मनोज बाजपेयी ने 'द फैमिली मैन 2' में अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों को बांधे रखा. इसमें कोई शक नहीं कि मनोज बाजपेयी अब तक के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं.

9 / 9

के के मेनन ने 'स्पेशल ऑप्स 1.5' में एक और शानदार परफॉर्मेंस दी है. इसके पिछले सीजन को भी काफी सराहा गया था.