News18 हिंदी | February 02, 2022, 05:50 IST Shamita Shetty B’day Spl: खूबसूरत-ग्लैमरस होने के बावजूद शमिता शेट्टी क्यों बन कर रह गईं सिर्फ शिल्पा शेट्टी की बहन ‘बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT) और ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) की कंटेस्टेंट रहीं शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) एक बार फिर चर्चा में हैं. लंबी, छरहरी, बड़ी-बड़ी आंखों वाली शमिता की पर्सनैलिटी को सबने टीवी के फेमस रिएलिटी शो से जाना समझा. शमिता में हर वो नाजो अदा है जो किसी भी एक्ट्रेस को सफल बनाती है, बावजूद इसके शमिता को वह सफलता नहीं मिली जो उनकी बहन शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) को मिली.













शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) 2 फरवरी 1979 में मेंगलुरू में पैदा हुईं. शमिता आज अपना 43वां बर्थडे मना रही हैं. सुनंदा शेट्टी और सुरेंद्र शेट्टी की बेटी शमिता ने मुंबई के सीडेनहम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. साल 2001 में फिल्म ‘मोहब्बतें’ (Mohabbatein) से डेब्यू किया और इस फिल्म की सफलता ने रातों-रात उन्हें स्टार बना दिया था. फिल्म के लिए शमिता को आईफा के बेस्ट फीमेल डेब्यू एक्ट्रेस का अवॉर्ड (IIFA Award for Star Debut of the Year) भी हासिल किया था. लेकिन करिश्मा कपूर और करीना कपूर की तर्ज पर शिल्पा शेट्टी-शमिता शेट्टी को स्टार सिस्टर्स वाली सक्सेस नहीं मिल पाई. (फोटो साभार: shamitashetty_official/Instagram)

शमिता शेट्टी को एक्टिंग में करियर बनाने के लिए बॉलीवुड के जाने माने मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने सलाह दी थी. दरअसल ग्रेजुएशन के बाद शिल्पा ने मुंबई के एक कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था, इसी दौरान उनकी मुलाकात मनीष से हुई थी. (फोटो साभार: shamitashetty_official/Instagram)

शमिता शेट्टी ने ‘मोहब्बतें’ की डेब्यू फिल्म की सफलता के ठीक बाद उन्होंने ‘मेरे यार की शादी है’ फिल्म में ‘शरारा-शरारा’ गाने पर परफॉर्म किया जो इतनी पसंद की गई कि आज भी लोग शमिता को शरारा-शरारा गर्ल के नाम से बुलाते हैं. (फोटो साभार: shamitashetty_official/Instagram)

शमिता शेट्टी की 2005 में आई फिल्म ‘जहर’ रिलीज हुई थी, जिसमें उनके काम को दर्शकों ने काफी पसंद किया. (फोटो साभार: shamitashetty_official/Instagram)

‘मोहब्बतें’ के बाद शमिता शेट्टी ने ‘जहर’, ‘फरेब’, ‘बेवफा’ फिल्मों में काम किया लेकिन एक्ट्रेस का ग्राफ ऊपर उठने की बजाय नीचे गिरता गया. (फोटो साभार: shamitashetty_official/Instagram)

शमिता शेट्टी की बड़ी बहन शिल्पा शेट्टी जहां एक के बाद हिट फिल्में देकर बॉलीवुड की सफल एक्ट्रेस में शुमार हो गईं, वहीं शमिता का फिल्मी करियर खत्म होता गया. शमिता भी एक एक्ट्रेस हैं लेकिन उन्हें शिल्पा की बहन के नाम से ही अधिक जाना जाता है. (फोटो साभार: shamitashetty_official/Instagram)

शिल्पा शेट्टी ने शादी भी कर ली और दो बच्चों के साथ अपनी फैमिली लाइफ भी एन्जॉय कर रही हैं वहीं शमिता ने अभी तक शादी नहीं की. (फोटो साभार: shamitashetty_official/Instagram)

शमिता शेट्टी का नाम एक बार तब विवादों में आ गया था जब उनका नाम शादीशुदा एक्टर मनोज वाजपेयी के साथ जोड़ा गया था. मीडिया की खबरों की माने तो मनोज की वजह से ही शमिता ने किसी से शादी नहीं की. (फोटो साभार: shamitashetty_official/Instagram)

शमिता शेट्टी को जब लगने लगा कि उन्हें एक्टिंग में सफलता नहीं मिल रही तो उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग में हाथ आजमाने का फैसला किया. (फोटो साभार: shamitashetty_official/Instagram)

शमिता शेट्टी ने लंबे समय बाद ‘बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT) और ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में हैं. माना जा रहा है कि उन्हें हमसफर भी इसी शो से मिल गया है. (फोटो साभार: shamitashetty_official/Instagram)

‘बिग बॉस’ के घर में शमिता शेट्टी को राकेश बापट का साथ मिला, दोनों ने खुलेआम एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया और मां सुनंदा की तरफ से हरी झंडी भी मिल गई है. (फोटो साभार: shamitashetty_official/Instagram)(Instagram/shamitashetty_official)

बिग बॉस के घर में रहने के दौरान शिल्पा शेट्टी की पर्सनैलिटी को करीब से देखने समझने का मौका मिला. शो के होस्ट सलमान खान उन्हें बार-बार हिंदी बोलने के लिए टोकते देखे गए. (फोटो साभार: shamitashetty_official/Instagram)

शमिता शेट्टी सिर्फ देखने में खूबसूरत और नाजो अंदाज से भरी एक्ट्रेस नहीं हैं बल्कि अच्छी डांसर भी हैं. इतनी खूबियों के बावजूद पता नहीं क्यों एक्टिंग करियर कामयाब नहीं रहा. (फोटो साभार: shamitashetty_official/Instagram)

शमिता शेट्टी और शिल्पा शेट्टी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं. दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ी रहती हैं. शिल्पा ने अपनी बहन शमिता के लिए मुंबई के एक रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी रखी है. (फाइल फोटो)