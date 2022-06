News18 हिंदी | June 08, 2022, 05:30 IST चंदन रॉय से सामंथा रुथ प्रभु तक, एंटरटेनमेंट की इन 5 पॉजिटिव खबरों से करें दिन की शुरुआत मंगलवार को सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की थीं, जिन्होंने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. सामंथा की तस्वीरें देखने के बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि एक्ट्रेस का यह नया लुक बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर (Karan Johar) के चैट शो 'कॉफी विद करण (Koffee With Karan)' में देखने को मिलने वाला है. Written by Pratik Shekhar











Samantha Ruth Prabhu In Koffee With Karan: सामंथा रुथ प्रभु साउथ (Samantha Ruth Prabhu) सिनेमा की सबसे फेमस और लीडिंग एक्ट्रेसेस में से एक हैं. जिन्होंने कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरे हैं. हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी सामंथा काफी पसंद की जाती हैं, जिसके चलते वह एक्ट्रेस को हिंदी फिल्मों में जरूर देखना चाहते हैं. सामंथा को बॉलीवुड में काम करते देखने की इच्छा रखने वाले फैंस के लिए खुशखबरी है. हालांकि, वह किसी बॉलीवुड फिल्म में नजर आएंगी या नहीं, लेकिन उनके करण जौहर (Karan Johar) के चैट शो ‘कॉफी विद करण’ (Koffee With Karan) में दिखाई देने की चर्चा जरूर हो रही है.

Chandan Roy Viral Photo: चंदन रॉय (Chandan Roy) जो वेब सीरीज 'पंचायत (Panchayat) में अभिषेक सर को ‘अविषेक सर’ और सड़क को ‘सरक’ कहते नजर आते हैं, यानी सचिव जी के सहायक विकास का किरदार निभाते दिखे हैं. ‘पंचायत’ वेब सीरीज में चंदन रॉय की एक्टिंग को काफी पसंद किया जा रहा है.

रक्ष‍ित शेट्टी (Rakshit Shetty) कन्‍नड़ फिल्‍म इंडस्‍ट्री के सुपरस्टार्स में से एक हैं. इनकी फिल्मों का फैन्स बेताबी से इंतजार करते हैं. हालांकि इस बार उनकी आने वाली फिल्म ‘777 चार्ली’ को लोग हिंदी फिल्‍मों के लिए तगड़ा कंपीटिशन मान रहे हैं. फिल्म ‘केजीएफ 2’ और ‘आरआरआर’ की तरह यह कई भाषाओं में डब होकर रिलीज होने जा रही है. आज से तीन दिन बाद यह सिनेमाघरों में देखी जाएगी. किरणराज के. द्वारा निर्देशित ‘777 चार्ली’ कई मायनों में बेहद खास है.

‘Interceptor’ Film Review: अपने उपन्यासों की 20 भाषाओं में 70 लाख से अधिक कॉपियां बेचने वाले मैथ्यू रेली का दुर्भाग्य देखिये कि जब उन्होंने अपनी पहली किताब 1996 में मात्र 19 साल की उम्र में लिख ली थी तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में एक भी प्रकाशक उस किताब को हाथ लगाने को तैयार नहीं हुआ था. बैंक से लोन लेकर किसी तरह मैथ्यू ने इस किताब की 1000 कॉपियां प्रकाशित की जिसमें से एक कॉपी, पैन मैकमिलन की केट पैटरसन के हाथ लगी.

‘Ek Badnaam… Aashram 3’ Review: इस वेब सीरीज में बॉबी देओल के किरदार से आप जितनी घृणा कर सकते हैं उतनी कम हैं, क्योंकि उनकी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं, लेकिन इसके बावजूद बॉबी इतनी सफाई से अपने किरदार निभाते हैं कि आप उन्हें मन ही मन माफ कर देते हैं और सारे गड़बड़ झाले के लिए उनके दोस्त चंदन रॉय सान्याल को ही दोषी मानते हैं. प्रकाश झा की ये कृति अपने तीसरे सीजन में एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई है, लेकिन इस बार नाम आश्रम से बदलकर “एक बदनाम आश्रम 3” कर दिया गया है. किसका दबाव था ये तो पता नहीं, लेकिन पहले दो बेहतरीन सीजन देखने के बाद ये वाला सीजन इतना दुखी कर देता है कि प्रकाश झा पर गुस्सा आ जाता है.