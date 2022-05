News18 हिंदी | May 25, 2022, 14:56 IST दीपिका पादुकोण अपने बैग में रखती हैं ये खास चीजें, जानकर आपको भी नहीं होगा यकीन! बॉलीवुड की 'डिंपल गर्ल' दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) इन दिनों भारत की शान बनी हुई हैं. कान्स फिल्म फेस्टिवल (Cannes Film Festival 2022) में बतौर जूरी मेंबर्स में शामिल हुई दीपिका आज कल अपने लुक को लेकर खबरों में छाई हुई हैं. इसके अलावा दीपिका एक और खास वजह से खबरों में हैं. चलिए जानते हैं ... Written by Radha Sharma











दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) बॉलीवुड की उन टॉप ऐक्ट्रेसेस में शुमार की जाती हैं, जो बेहद बिंदास तरीके से अपने दिल की बात लोगों के सामने रखती हैं. उनकी बातें इतनी शानदार होती हैं कि लोग उनसे आसानी से इम्प्रेस हो जाते हैं और उनकी इस खूबी के कायल बन जाते हैं. एक बार फिर से कुछ ऐसा ही दीपिका और 'वोग इंडिया' (Vogue India) मैगजीन के बीच हुई बातचीत में देखने को मिला. (फोटो साभार इंस्टाग्राम @deepikapadukone)

दरअसल, दीपिका ने 'वोग इंडिया' मैगजीन से बात करते हुए बताया कि वह कैसे अपना हैंगओवर कैसे Deepika Padukone on Hangover) उतारती हैं और अपने बैग में क्या-क्या खास चीजें रखती हैं (फोटो साभार इंस्टाग्राम @deepikapadukone)

दीपिका पादुकोण ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि वह अपने बैग में (What is in Deepika Padukone's bag)हैंगओवर उतारने की एक खास मेडिसिन रखती हैं जिसका नाम 'Alka Seltzer' है. (फोटो साभार इंस्टाग्राम @deepikapadukone)

दीपिका मेडिसिन 'Alka Seltzer' के बारे में बताते हुए कहती हैं कि यह मेडिसिन हैंगओवर के लक्षण जैसे सिर दर्द, बदन दर्द, थकान आदि को दूर करने और आराम देने में मदद करती है. (फोटो साभार इंस्टाग्राम @deepikapadukone)

इंटरव्यू में आगे दीपिका कुछ दिलचस्प बातें बताते हुए कहती हैं कि वह अपने बैग में माउथ फ्रेशनर, पेंसिल-डायरी, सेफ्टी पिन्स और बैंडेज भी रखती है.ये सब उनके लिए काफी जरूरी चीजें हैं. (फोटो साभार इंस्टाग्राम @deepikapadukone)

दीपिका पादुकोण के ये खुलासे वाकई में फैंस के लिए काफी दिलचस्प हैं. आपको बता दें कि दीपिका भी डिप्रेशन का सामना कर चुकी हैं. हालांकि अब वह उनका ये बुरा दौर गुजर चुका है और अब वह बहुत आगे बढ़ चुकी हैं. दीपिका की ये खूबी रही है कि वह हर एक पल को मस्ती के साथ एन्जॉय करती हैं. वह अब अपने सक्सेसफुल करियर के साथ अपने पति रणवीर सिंह संग हैपी मैरिड लाइफ इंजॉय कर रही हैं. (फोटो साभार इंस्टाग्राम @deepikapadukone)

बता दें कि दीपिका को फिल्म इंडस्ट्री में हाइएस्ट पेड ऐक्ट्रेस माना जाता है. उनका नाम सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अदाकाराओं में से एक हैं.रिपोर्ट की मानें तो फिल्म पद्मावत के बाद वह अब एक फिल्म के लिए करीब 15-16 करोड़ फीस चार्ज करती हैं. (फोटो साभार इंस्टाग्राम @deepikapadukone)

मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जाता है कि दीपिका किसी एक एड के लिए लगभग 8-10 करोड़ रुपए लेती हैं. बता दें कि अपनी कमाई के बदौलत दीपिका का नाम फोर्ब्स 2019 की सेलेब लिस्ट में 10वां स्थान रहा हैं, जबकि 2018 में दीपिका चौथे स्थान पर थीं. (फोटो साभार इंस्टाग्राम @deepikapadukone)

दीपिका पादुकोण अपने स्टाइलिश ड्रेस और फैशन के लिए जानी जाती हैं. वह अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक से बढ़कर एक फोटो शेयर कर अपने चाहने वालों का दिल जीत लेती हैं. (फोटो साभार इंस्टाग्राम @deepikapadukone)

अब दीपिका की आने वाली फिल्मों के बारे में बात करें तो, वह ऋतिक रोशन के साथ फाइटर में नजर आएंगी. वह इस फिल्म में पहली बार एक्शन करती देखी जाएंगी. इसके बाद वह शाहरुख खान की फिल्म पठान में लीड रोल में देखी जाएंगी. बता दें कि आखिरी बार दीपिका को रणवीर सिंह की फिल्म 83 में देखा गया था. (फोटो साभार इंस्टाग्राम @deepikapadukone)