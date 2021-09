News18 Hindi | September 07, 2021, 06:11 IST बॉलीवुड की इन 5 मशहूर ऑनस्क्रीन जोड़ियों को फिर से साथ देखने के लिए बेताब हैं फैंस सलमान खान-ऐश्वर्या राय (Salman Khan and Aishwarya Rai) से लेकर करीना कपूर-शाहिद कपूर (Kareena Kapoor and Shahid Kapoor) जैसी सुपरहिट जोड़ियों को लेकर कोई फिल्म नहीं बन रही है, लेकिन फैंस उनके दोबारा साथ आने की उम्मीद तो कर ही सकते हैं.

रोमांस और ड्रामे के बिना बॉलीवुड (Bollywood on screen Couple) कुछ भी नहीं है? जहां एक्शन से भरपूर सीन्स के साथ एक अच्छी कहानी, दर्शकों पर असर छोड़ती है, वहीं दो शानदार अभिनेताओं के बीच की खूबसूरत केमिस्ट्री फिल्म को एक पायदान ऊपर ले जाती है. बीते कई सालों में, कई फेमस ऑन-स्क्रीन जोड़ियों ने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है. इनमें सलमान खान-ऐश्वर्या राय (Salman Khan and Aishwarya Rai) और करीना कपूर-शाहिद कपूर (Kareena Kapoor and Shahid Kapoor) जैसी स्टार जोड़ियां भी शामिल हैं.

करीना कपूर और शाहिद कपूर सबसे प्यारे कपल में से एक रहा है, जिन्होंने 'चुप चुप के', 'फिदा', 'मिलेंगे मिलेंगे' जैसी कई रोम-कॉम फिल्मों में अभिनय किया है. उन्हें आखिरी बार इम्तियाज अली की फिल्म 'जब वी मेट' में देखा गया था, जो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. हालांकि वे 'उड़ता पंजाब' का हिस्सा भी थे, फिर भी उन्होंने स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं किया था. फैंस उन्हें फिर से पर्दे पर साथ देखने के लिए बेताब हैं.

सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन को फिर से ऑन-स्क्रीन देख पाना मुश्किल है, फिर फैंस चाहे कितनी भी डिमांड करें. इस जोड़ी ने 'हम दिल दे चुके सनम' में अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था. लेकिन, उनका आपसी रिश्ता बिगड़ता चला गया था.

बिपाशा बसु और जॉन अब्राहम सबसे मशहूर ऑन-स्क्रीन कपल में से एक थे, जो एक-दूसरे के प्यार में पागल थे. हालांकि, वे बाद में अलग हो गए थे. तब से दोनों प्रोफेशनली एक-दूसरे के साथ मिलना नहीं चाहते हैं.

सारा अली खान और कार्तिक आर्यन बी-टाउन की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक थीं. फैंस ने उनकी ऑन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी पसंद किया है. फिल्म 'लव आज कल' में हम उनकी केमिस्ट्री देख ही चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों अपने ब्रेकअप की अफवाह के बाद फिर से जुड़ने के इच्छुक नहीं दिख रहे हैं.

फैंस फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' के सीक्वल की उम्मीद कर रहे हैं. अगर ऐसा होता है तो वे फिर से आर माधवन और दीया मिर्जा को देखना चाहेंगे. हालांकि, सीक्वल को लेकर निर्माताओं ने कोई बातचीत नहीं की है. यानी, माधवन-दीया को फिर से साथ देख पाना मुश्किल हो सकता है.