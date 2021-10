News18 Hindi | October 19, 2021, 06:17 IST बॉलीवुड से हॉलीवुड तक, इस हफ्ते उठाएं इन फिल्मों और वेब सीरीज का आनंद, देख लें LIST थियेटर और ओटीटी पर इस हफ्ते अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में रिलीज हो रही हैं. इनमें 'भावई' (Bhavai), 'लॉक एंड की सीजन 2' (Locke and Key Season 2) और 'बबलू बैचलर' (Babloo Bachelor) जैसी कुछ फिल्में और वेब सीरीज शामिल हैं.

इस हफ्ते दर्शकों को बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड की अलग-अलग जॉनर की फिल्मों का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा. इनमें 'भावई' (Bhavai), 'बबलू बैचलर' (Babloo Bachelor) जैसी कुछ फिल्में थियेटर, तो 'माया एंड द थ्री' (Maya and the Three) और 'लॉक एंड की सीजन 2' (Locke and Key Season 2) जैसी कुछ फिल्में व शोज ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं.

फिल्म 'बबलू बैचलर' यूपी के एक लड़के की कहानी है, जिसका अमीर परिवार उसकी शादी बड़े धूमधाम से कराना चाहता है. बबलू (शरमन जोशी) अपनी शादी के लिए कुछ लड़कियों से मिला, पर किसी से बात नहीं बनी. फिर वह पूजा चोपड़ा से मिलता है, जिसकी सगाई पहले ही हो चुकी थी. यह फिल्म इसी हफ्ते 22 अक्टूबर को थियेटर पर रिलीज हो रही है.

फिल्म ‘भावई’ हार्दिक गज्जर के निर्देशन में बनी है, जो 22 अक्टूबर को थियेटर पर रिलीज होगी. फिल्म में राजा राम जोशी (प्रतीक गांधी) और रानी (ऐंद्रिता रे) की प्रेम कहानी को दिखाया गया है, जो एक ड्रामा कंपनी में काम करते हैं.

फिल्म 'यस आई एम ए स्टूडेंट' एक ऐसे लड़के की कहानी है, जो बेहतर भविष्य की तलाश में दूसरे देश पढ़ने जाता है. यह पंजाबी फिल्म 22 अक्टूबर को थियेटर पर रिलीज हो रही है.

: यह फिल्म फ्रैंक हर्बर्ट के साइंस फिक्शन पर बेस्ड नोवेल पर बनी है. फिल्म की कहानी पॉल एटराइड्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जो रेगिस्तानी प्लैनेट अराकिस को कंट्रोल करने के लिए खानाबदोश जनजातियों का नेतृत्व करता है. यह फिल्म 22 अक्टूबर को थियेटर के साथ-साथ एचबीओ मैक्स पर रिलीज होगी.

फिल्म 'नाइट टीथ' एक यंग ड्राइवर की कहानी है, जो दो रहस्यमयी लड़कियों को रात में पिक करता है, लेकिन जब वे लड़कियां अपने असली रूप को जाहिर करती हैं, तो उसे अपनी जान बचाने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 20 अक्टूबर को रिलीज हो रही है.

: इस वेब सीरीज का दूसरा सीजन 22 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. सीरीज में दिखाया गया है कि तीन भाई-बहन अपने पिता की हत्या के बाद अपनी मां के साथ पुश्तैनी घर में रहने चले जाते हैं, जहां उन्हें जादुई चाबियां मिलती हैं जो शक्तियों और रहस्यों से पर्दा उठाती हैं.

इस एनिमेटेड फिल्म में एक साहसी राजकुमारी की कहानी को दिखाया गया है, जो एक पुरानी भविष्यवाणी को पूरा करने और देवताओं के क्रोध से मानवता को बचाने के लिए एक मिशन पर निकलती है. यह फिल्म 22 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है.