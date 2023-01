News18 हिंदी | Last Updated:January 02, 2023, 22:37 IST 300 करोड़ क्लब में शामिल हुई 'अवतार 2', बस थोड़ी दूर है 'दृश्यम 2'; 'सर्कस' का हाल भी जान लें पिछले साल रिलीज हुई जेम्स कैमरून की हॉलीवुड फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर (Avatar: The Way of Water)' और अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 2 (Drishyam 2)' का जलवा अब तक बॉक्स ऑफिस पर कायम है, लेकिन रणवीर सिंह की फिल्म 'सर्कस (Cirkus)' की स्थिति कुछ ठीक नहीं है. Written by Pratik Shekhar









नई दिल्ली. पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई बॉलीवुड की कई फिल्में फ्लॉप साबित हुई, लेकिन कुछ फिल्मों ने धमाल भी मचाया. इसी लिस्ट में अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 2 (Drishyam 2)' का नाम भी शामिल है. इस फिल्म का जादू अब तक बॉक्स ऑफिस पर चल रहा है.

वहीं, दूसरी ओर जेम्स कैमरून की हॉलीवुड फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर (Avatar: The Way of Water)' भी अपनी रिलीज के पहले दिन से ही इंडियन बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है.

वहीं, रणवीर सिंह स्टारर रोहित शेट्टी की फिल्म 'सर्कस (Cirkus)' का बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरा बुरा हाल है. पिछले साल 23 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म के पहले हफ्ते के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही पता चल गया था कि फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाएगी.

'दृश्यम 2' पहुंची 300 करोड़ के करीब: सबसे पहले बात करें फिल्म 'दृश्यम 2' की तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले हफ्ते में फिल्म के हाथ 102 करोड़, दूसरे हफ्ते 57.16 करोड़, तीसरे हफ्ते 31.41 करोड़, चौथे हफ्ते 18.92 करोड़, पांचवें हफ्ते 8.19 करोड़ रुपये और छठे हफ्ते मिलाकर अब तक कुल 223.40 करोड़ रुपये हाथ लगी है. फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन को देखते हुए मेकर्स ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही यह फिल्म 300 करोड़ रुपये की क्लब शामिल हो जाएगी.

300 में शामिल हुई 'अवतार 2': 16 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इसका पहला पार्ट 'अवतार' में 18 दिसंबर 2009 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

फिल्म का दूसरा पार्ट ठीक 13 साल बाद रिलीज किया गया. पहले हफ्ते में फिल्म ने 193.6 करोड़, वहीं 8वें दिन 23 दिसंबर को 12.85 करोड़, 9वें दिन 21.25 करोड़, 10वें दिन 25.15 करोड़, 11वें दिन 12 करोड़ रुपये, 12वें दिन 10 करोड़ रुपये, 13वें दिन 9.65 करोड़, 14वें दिन 9.5 करोड़, 15वें दिन 30 दिसंबर को 10.15 करोड़ की कमाई करने में सफल रही. इस हिसाब से फिल्म की झोली में अब इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुल 371.18 करोड़ रुपये गिर चुके हैं.

'सर्कस' का हुई बुरा हाल: रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 'सर्कस' रणवीर सिंह की लगातार दूसरी फ्लॉप फिल्म साबित हुई है. इससे पहले रणवीर की 'जयेशभाई जोरदार' भी फ्लॉप हुई थी. अगर फिल्म 'सर्कस' की अब तक की कमाई की बात करें तो पहले दिन फिल्म ने 6.50 करोड़, दूसरे दिन 6.25 करोड़, तीसरे दिन 8.0 करोड़, चौथे दिन 2.50 करोड़, 5वें दिन 2.25 करोड़, छठे दिन 2 करोड़, 7वें दिन 1.75 करोड़, 8वें दिन 0.98 करोड़ रुपये की कमाई करने में सफल रही, इस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर अब तक फिल्म की कुल कमाई 30.23 करोड़ रुपये पहुंची है.