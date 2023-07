kajol dimple kapadia neetu singh to genelia dsouza twinkle khanna bhagyashree mira rajput 8 bollywood celebrities wives became mothers at young age

सेलेब्स की ये 8 फेमस पत्नियां, छोटी उम्र में बनीं मां, फिर भी अपने सपनों को जीने में रहीं कामयाब

Bollywood Actresses like Twinkle Khanna and Genelia D'Souza married at the young age : बॉलीवुड सेलेब्स अपने करियर के चलते अक्सर देरी से शादी करते हैं, हालांकि कुछ सेलेब्स और उनकी फेमस पत्नियों ने अपनी निजी जिंदगी को करियर के जितना ही महत्व दिया. वे जल्दी पैरेंट्स बन गए. सेलेब्स की उन 8 फेमस पत्नियों के बारे में जानते हैं जो छोटी उम्र में मां बनीं, फिर भी अपनी रुचि का काम करती रहीं और अब अपने सपनों को जी रही हैं.