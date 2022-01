News18 हिंदी | January 01, 2022, 17:43 IST कंगना रनौत पहुंचीं 'राहु-केतु' की शरण में, बोलीं- 'इस साल पुलिस कम्प्लेंट कम और प्रेम पत्र ज्यादा चाहिए' कंगना रनौत (Kangana Ranaut visited Rahu Ketu Temple) साल 2022 में अपने दुश्मनों से दया की आस कर रही हैं. इसलिए, वे साल 2022 की शुरुआत में तिरुपति बालाजी (Kangana Ranaut visited Tirupati Balaji) और इसके करीब स्थित राहु केतु मंदिर सिर नवाने के लिए गईं. वे साल 2022 में कम एफआईआर (Kangana Ranaut wants less FIR in 2022) और ज्यादा लव लैटर चाहती हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर मंदिर के दर्शन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कंगना 'टीकू वेड्स शेरू' के बाद अपनी अगली फिल्म 'इमरजेंसी' को डायरेक्ट करेंगी. वे 'तेजस' और 'धाकड़' जैसी कुछ शानदार फिल्मों का भी हिस्सा हैं.













1 / 8

मुंबई: कंगना रनौत (Kangana Ranaut visited Rahu Ketu Temple) ने नए साल पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए तिरुपति बालाजी और इसके पास ही मौजूद राहु-केतु मंदिर के दर्शन किए. एक्ट्रेस ने मंदिर में पूजा करते हुए अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं और साल 2022 की अपनी विश (Kangana Ranaut New year Wish) के बारे में भी बताया है.(Instagram/kanganaranaut)

2 / 8

कंगना नए साल में अपने दुश्मनों से कुछ रहम की आस कर रही हैं. एक्ट्रेस की मुराद है कि इस साल उनके खिलाफ कम एफआईआर हों और ज्यादा लव लैटर मिलें. अब एक्ट्रेस की यह विश पूरी होती है या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा. कंगना रनौत ने तिरुपति बालाजी मंदिर और राहु केतु मंदिर की कुछ तस्वीरों के साथ अपनी विश के बारे में बताया है. (Instagram/kanganaranaut)

3 / 8

कंगना ने इंस्टाग्राम पर लाल साड़ी और सोने के गहने पहने हुए एक तस्वीर शेयर की है और लिखा है, 'सभी को नया साल मुबारक हो... तिरुपति बालाजी के आशीर्वाद के साथ इस साल की शुरुआत कर रही हूं. उम्मीद है कि यह यादगार रहेगा.' (Instagram/kanganaranaut)

4 / 8

कंगना ने एक अन्य पोस्ट में राहु-केतु मंदिर के दर्शन की तस्वीरें शेयर की हैं. वे फोटोज में पूजा करती हुई नजर आ रही हैं.(Instagram/kanganaranaut)

5 / 8

कंगना एक अन्य फोटो में गाय को खाना खिलाती हुई नजर आ रही हैं. वे पोस्ट में लिखती हैं, 'दुनिया में राहु केतु का सिर्फ एक ही मंदिर है, जो तिरुपति बालाजी मंदिर के बेहद करीब है. वहां कुछ रस्में निभाईं.' (Instagram/kanganaranaut)

6 / 8

कंगना मंदिर के बारे में जानकारी देते हुए लिखती हैं, 'पांच लिंगों में से एक वायु तत्व का लिंग यहीं पर मौजूद है. काफी शानदार जगह है. मैं वहां अपने दुश्मनों की दया पाने की आस में गई थी. इस साल मुझे कम पुलिस कंप्लेन/एफआईआर और ज्यादा लव लैटर चाहिए. जय राहु केतु जी की.' (Instagram/kanganaranaut)

7 / 8

कंगना इन दिनों अपने प्रोडक्शन वेंचर 'टीकू वेड्स शेरू' की शूटिंग कर रही हैं. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर हैं. वे अक्सर सेट से तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं. उन्होंने कुछ दिनों पहले कैमरे के साथ बैठे हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की थी, जिसे उन्होंने फिल्म मेकर बिमल रॉय के परिवार से शूटिंग के लिए उधार लिया था.(Instagram/kanganaranaut)

8 / 8

कंगना ने पोस्ट में लिखा, 'यह कोई सामान्य दिन नहीं है, आज 'टीकू वेड्स शेरू' के सेट पर मुझे इंडियन सिनेमा के 1950 के गोल्डन एरा का एक दुर्लभ कैमरा मिला. यह कैमरा सर्वकालिक महान निर्देशकों में से एक श्री बिमल रॉय का था...' मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कंगना 'टीकू वेड्स शेरू' के बाद अपनी अगली फिल्म 'इमरजेंसी' को डायरेक्ट करेंगी. वे 'तेजस' और 'धाकड़' जैसी कुछ शानदार फिल्में का भी हिस्सा हैं. (Instagram/kanganaranaut)