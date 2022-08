News18 हिंदी | August 16, 2022, 06:30 IST Happy Birthday Manisha Koirala: 52 साल की हुईं मनीषा कोइराला, जन्मदिन पर जानिए खास बातें Happy Birthday Manisha Koirala: मनीषा कोइराला (Manisha Koirala) आज 16 अगस्त को अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं. आज उनके खास दिन पर फैंस सहित बॉलीवुड सितारे जमकर प्यार लुटा रहे हैं. उनके चाहने वाले लोग सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. चलिए आज मनीषा कोइराला के खास पर उनके बारे में जानते हैं कुछ खास बातें... Written by Radha Sharma











Manisha Koirala birthday: बॉलीवुड की कई सुपरहिट ‘बॉम्बे’, 'दिल', ‘खामोशी: द म्यूजिकल’, ‘दिल से’ और ‘कंपनी’ जैसी फिल्मों में अपना टैलेंट दिखा चुकीं मनीषा कोइराला (Manisha Koirala) आने वाले दिनों में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) अपनी अगली फिल्म ‘हीरामंडी’ (Heeramandi) में देखी जाएंगी. फैंस इस फिल्म का लंबे वक्त इंतजार कर रहे हैं. फोटो साभारः Instagram/m_koirala)

नेपाल के काठमांडू में 16 अगस्त 1970 को जन्मी मनीषा कोइराला के दादा बिशेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके है. मनीषा कोईराला ने अपने सिने करियर की शुरुआत वर्ष 1989 में प्रदर्शित नेपाली फिल्म 'फेरी भेटुला' से की. इस फिल्म में मनीषा ने छोटी सी भूमिका निभायी थी. (फोटो साभारः Instagram/m_koirala)

साल 1991 में आई फिल्म 'सौदागर' से मनीषा कोइराला ने बतौर अभिनेत्री बॉलीवुड में कदम रखा था. सुभाष घई निर्मित-निर्देशित 'सौदागर' में मनीषा के अपोजिट विवेक मुश्रान थे. फिल्म में मनीषा की एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया. (फोटो साभारः Instagram/m_koirala)

आपको बता दें कि 'सौदागर' फिल्म के 'इलू इलू' गाने से मनीषा कोइराला को एक नई पहचान मिली थी. इसके बाद साल 1994 में मनीषा कोईराला को विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म '1942 ए लव स्टोरी' में देखा गया. इस फिल्म में वह अनिल कपूर अपोजिट नजर आईं. देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण इस फिल्म में मनीषा कोइराला ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. इस फिल्म के लिए वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित की गयी. (फोटो साभारः Instagram/m_koirala)

आपको जानकर हैरानी होगी बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंट एक्ट्रेस में शुमार मनीषा कोइराला को एक बार डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें बुरी एक्ट्रेस कहा था. क्योंकि एक फिल्म के ऑडिशन में उन्होंने बेहद खराब एक्टिंग की थी. इस बारे में खुद मनीषा ने एक बार बताते हुए कहा था कि एक बार ऑडिशन के बाद विधु विनोद चोपड़ा ने मुझे ‘टेरिबल एक्ट्रेस’ कहकर खारिज कर दिया था.हालांकि बाद में उन्होंने विधु को गलत साबित किया और उनकी ही फिल्म में एक्टिंग की.(फोटो साभारः Instagram/m_koirala)

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मनीषा ने अपनी किताब ‘हील्ड: हाउ कैंसर गेव मी ए न्यू लाइफ’ (Healed: How Cancer Gave Me a New Life) में इस घटना के बारे में लिखा था. वे अपनी किताब में एक जगह लिखती हैं, ‘मुझे फिल्म ‘1942: ए लव स्टोरी’ के लिए दिया अपना स्क्रीन टेस्ट याद है. फिल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा ने मुझे एक सीन करने के लिए बुलाया था. उन्होंने आखिर में कहा था, ‘मनीषा, आपने बेहद खराब एक्टिंग की थी. आप एक बुरी एक्ट्रेस हैं.’ (फोटो साभारः Instagram/m_koirala)

मनीषा के अंदर बैठी ‘जुझारू महिला’ को उनकी यह बात खल गई. उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह लिया. फिर एक्ट्रेस ने विधु से एक दिन का समय मांगा और फिर से ऑडिशन लेने के लिए कहा. विधु ने उनकी बात मान ली. एक्ट्रेस ने बताया कि वे घर गईं और अपने डॉयलॉग की लगातार प्रेक्टिस करती रहीं. मनीषा को इस तरह प्रेक्टिस करते देख उनकी मां परेशान हो गईं और उन्हें सलाह दी कि वे रिजेक्शन की वजह से खुद को न मारें. हालांकि, वे चीजों को अपने फेवर में करने के लिए पूरी तरह तैयार थीं. (फोटो साभारः Instagram/m_koirala)

मनीषा कोईराला ने अपने सिने करियर में बॉलीवुड के तमाम सुपरस्टार शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान के साथ काम किया है. वहीं बतौर सफल अभिनेत्री हिंदी फिल्म सिनेमा में पहचान बनाई है, लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी कैंसर की बीमारी को मात देना शामिल है.(फोटो साभारः Instagram/m_koirala)

बता दें कि मनीषा ने 2012 में कैंसर से पीड़ित होने के बाद फिल्मों से दूरी बना ली थी. उन्होंने 2017 में फिल्म ‘डियर माया’ से बॉलीवुड में वापसी की थी. इसके बाद उन्हें संजय दत्त की बायोपिक फिल्म संजू में देखा गया. अब आने वाले दिनों में उन्हें अपकमिंग हीरामंडी में देखने को मिलेगा.(फोटो साभारः Instagram/m_koirala)