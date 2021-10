News18 Hindi | October 01, 2021, 14:17 IST मुंबई पुलिस का 'कबीर सिंह' पर डबल अटैक, फिल्मों के इन डॉयलोग को भी बताया महिला विरोधी मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के सोशल मीडिया हैंडल पर बनाए गए मीम्स या पोस्ट धड़ल्ले से वायरल होते हैं. उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्मों के भी सीन्स कई बार शेयर किए गए हैं.

मुंबई पुलिस की सोशल मीडिया अकाउंड में हमेशा कुछ ना कुछ नया और मजेदार देखने को मिलता है. यह एक ऐसा सोशल मीडिया हैंडल है जहां किसी को नहीं बख्शा जाता है. मुंबई पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर बनाए गए मीम्स या पोस्ट धड़ल्ले से वायरल होते हैं. उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्मों के भी सीन्स कई बार शेयर किए गए हैं. अब एक बार फिर मुंबई पुलिस ने कबीर सिंह फिल्म का एक सीन शेयर किया है. मुंबई पुलिस ने कई फिल्मों का पोस्टर शेयर किया है.

मुंबई पुलिस ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'सिनेमा हमारे साइज का आईना होता है. यहां बस कुछ डायलॉग हैं जिस पर हमारे समाज और सिनेमा दोनों को विचार करने की जरूरत है. अपने शब्दों और एक्शन को सावधानी के साथ चुनें. पहली तस्वीर में कबीर सिंह अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, 'प्रीति चुन्नी ठीक करो.' (फोटो साभार mumbaipolice)

मुंबई पुलिस ने हम तुम्हारे हैं सनम के भी डायलोग को भी इसमें शामिल है. फिल्म का डायलोग है, 'तुम एक पत्नी हो, तुम्हारा पति जैसे चाहेगा वैसे ही होगा...ये शादी के दस्तूर हैं. मर्द औरत का भगवान होता है.' (फोटो साभार mumbaipolice)

मुंबई पुलिस ने मालमाल फिल्म का डायलोग भी शेयर किया है. इसका एक डायलोग है, 'अगर खूबसूरत लड़की को ना छेड़ो तो वो भी तो उसकी बेइज्जती होती है ना.' (फोटो साभार- @mumbaipolice/Instagram)

दिल धड़कने दो का डायलोग, 'मैंने आएशा को बिजनस चलाने की परमिसन दी ( But I allowed Ayesha to run her business). ये डायलोग फिल्म में राहुल बोस प्रियंका चोपड़ा के लिए कहते हैं. फोटो साभार- @mumbaipolice/Instagram

फिल्म में सलमान खान सोनाक्षी सिन्हा से कहते हैं, 'प्यार से दे रहे हैं, रख लो, वरना थप्पड़ मारके भी दे सकते हैं.' फोटो साभार- @mumbaipolice/Instagram

चश्मे बद्दूर फिल्म का डायलोग, 'जब लड़की को चेंज नहीं कर सकते, तो लड़की को चेंज कर दो (When you can't change the girl, change the girl). फोटो साभार- @mumbaipolice/Instagram

कबीर सिंह इस फिल्म में कबीर सिंह अपने दोस्त से कहते हैं, 'वो मेरी बंदी है.' इसे भी मुंबई पुलिस ने अपने पोस्ट में शामिल किया है. फोटो साभार- @mumbaipolice/Instagram

उजड़ा चमन का डायलोग, 'पुष्पा हजार बार मैंने बोला है कपड़े ढंग के पहना कर, तीन-तीन मर्द घूम रहे हैं यहां.' भी मुंबई पुलिस को महिला विरोधी लगा है. फोटो साभार- @mumbaipolice/Instagram